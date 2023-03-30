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Ставка рефинансирования в Грузии, Азербайджане и Армении – последние данные

Ставка рефинансирования в Грузии, Азербайджане и Армении – последние данные

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 29 марта принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11% 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T20:16+0400

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2023-03-30T20:16+0400

экономика

грузия

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Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Национальный банк Грузии смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Уже больше года ставка рефинансирования в Грузии держится на уровне 11%. Что касается стран соседей, то 29 марта правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о повышении учетной ставки на 0,25 процентного пункта, с 8,5% до 8,75%. За текущий год ЦБА уже второй раз поднимает учетную ставку. Ранее аналогичное решение было принято в феврале – тогда учетная ставка была повышена на 0,25%, с 8,25 до 8,5%.В Армении Совет Центрального банка на заседании 14 марта оставил ставку рефинансирования неизменной – 10,75%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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