https://sputnik-georgia.ru/20230330/telo-muzhchiny-nashli-na-vostoke-gruzii-276269211.html

Тело мужчины нашли на востоке Грузии

Тело мужчины нашли на востоке Грузии

Причина смерти, как и другие детали, на данный момент неизвестна 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тело мужчины было обнаружено в селе Меджрисхеви Горийского района, сообщает телеканал "Мтавари архи". По предварительным данным, тело было обезображено, однако причина смерти, как и другие детали, на данный момент неизвестна. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Как ранее сообщали в МВД Грузии, дело возбуждается по этой статье при отсутствии явных признаков насильственной смерти, а позже квалификация может измениться в зависимости от выявленных обстоятельств и результатов экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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