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Тело мужчины нашли на востоке Грузии
Тело мужчины нашли на востоке Грузии
Причина смерти, как и другие детали, на данный момент неизвестна 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T23:16+0400
2023-03-30T23:16+0400
2023-03-30T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тело мужчины было обнаружено в селе Меджрисхеви Горийского района, сообщает телеканал "Мтавари архи". По предварительным данным, тело было обезображено, однако причина смерти, как и другие детали, на данный момент неизвестна. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Как ранее сообщали в МВД Грузии, дело возбуждается по этой статье при отсутствии явных признаков насильственной смерти, а позже квалификация может измениться в зависимости от выявленных обстоятельств и результатов экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Тело мужчины нашли на востоке Грузии
Причина смерти, как и другие детали, на данный момент неизвестна
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тело мужчины было обнаружено в селе Меджрисхеви Горийского района, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По предварительным данным, тело было обезображено, однако причина смерти, как и другие детали, на данный момент неизвестна.
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".
Как ранее сообщали в МВД Грузии, дело возбуждается по этой статье при отсутствии явных признаков насильственной смерти, а позже квалификация может измениться в зависимости от выявленных обстоятельств и результатов экспертизы.