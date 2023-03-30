https://sputnik-georgia.ru/20230330/verkhniy-lars-segodnya-doroga-snova-otkryta-dlya-bolshegruzov-276270929.html

Верхний Ларс сегодня: дорога снова открыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога снова открыта для большегрузов

Ограничения были введены на участке дороги Гудаури-Коби из-за снегопада 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 30 марта.На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог