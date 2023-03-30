https://sputnik-georgia.ru/20230330/verkhniy-lars-segodnya-doroga-snova-otkryta-dlya-bolshegruzov-276270929.html
Верхний Ларс сегодня: дорога снова открыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога снова открыта для большегрузов
Ограничения были введены на участке дороги Гудаури-Коби из-за снегопада 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T23:32+0400
2023-03-30T23:32+0400
2023-03-30T23:39+0400
грузия
новости
погода
общество
верхний ларс
военно-грузинская дорога
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23416/60/234166071_0:18:1081:626_1920x0_80_0_0_9f1ca4d7b6e543922f9cd1b9616a45b9.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 30 марта.На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23416/60/234166071_58:0:893:626_1920x0_80_0_0_70a3f3a3aaa7eb510b7ce79f599ab339.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога снова открыта для большегрузов
23:32 30.03.2023 (обновлено: 23:39 30.03.2023)
Ограничения были введены на участке дороги Гудаури-Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 30 марта.
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.