https://sputnik-georgia.ru/20230330/yuventus-otkryvaet-detskuyu-futbolnuyu-akademiyu-na-zapade-gruzii-276262802.html
"Ювентус" открывает детскую футбольную академию на западе Грузии
"Ювентус" открывает детскую футбольную академию на западе Грузии
Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T18:29+0400
2023-03-30T18:29+0400
2023-03-30T18:40+0400
грузия
спорт
новости
мамука хазарадзе
фк "ювентус" (турин)
футбол
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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Один из ведущих футбольных клубов Италии туринский "Ювентус" открывает детскую академию в Цаленджихе (регион Самегрело) – соответствующий договор уже подписан, сообщил лидер партии "Лело", инвестор проекта Мамука Хазарадзе. Переговоры с руководством "Ювентуса" продолжались около семи месяцев. Согласно контракту, каждый месяц представители клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов. Заниматься с подростки из Самегрело будут как грузинские, так и туринские специалисты. По словам Хазарадзе, который вложил средства в реализацию проекта, для развития грузинского футбола очень важно открытие таких академий. В Турин вместе с Хазарадзе отправился также мэр Цаленджихи Гия Харчилава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, мамука хазарадзе, фк "ювентус" (турин), футбол
грузия, спорт, новости, мамука хазарадзе, фк "ювентус" (турин), футбол
"Ювентус" открывает детскую футбольную академию на западе Грузии
18:29 30.03.2023 (обновлено: 18:40 30.03.2023)
Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов
ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Один из ведущих футбольных клубов Италии туринский "Ювентус" открывает детскую академию в Цаленджихе (регион Самегрело) – соответствующий договор уже подписан, сообщил лидер партии "Лело", инвестор проекта Мамука Хазарадзе.
Переговоры с руководством "Ювентуса" продолжались около семи месяцев. Согласно контракту, каждый месяц представители клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов. Заниматься с подростки из Самегрело будут как грузинские, так и туринские специалисты.
"Мы хотим, чтобы у каждого ребенка в Цаленджихе, и не только здесь, а по всему региону, была возможность исполнить свои мечты, как это сделал Хвича Кварацхелия, своим трудом и интенсивными тренировками", – сказал Хазарадзе.
По словам Хазарадзе, который вложил средства в реализацию проекта, для развития грузинского футбола очень важно открытие таких академий.
В Турин вместе с Хазарадзе отправился также мэр Цаленджихи Гия Харчилава.