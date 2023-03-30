https://sputnik-georgia.ru/20230330/yuventus-otkryvaet-detskuyu-futbolnuyu-akademiyu-na-zapade-gruzii-276262802.html

"Ювентус" открывает детскую футбольную академию на западе Грузии

"Ювентус" открывает детскую футбольную академию на западе Грузии

Каждый месяц представители итальянского клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T18:29+0400

2023-03-30T18:29+0400

2023-03-30T18:40+0400

грузия

спорт

новости

мамука хазарадзе

фк "ювентус" (турин)

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1e/276262531_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc3f261a7372c1f033ce74f815b6c8f0.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Один из ведущих футбольных клубов Италии туринский "Ювентус" открывает детскую академию в Цаленджихе (регион Самегрело) – соответствующий договор уже подписан, сообщил лидер партии "Лело", инвестор проекта Мамука Хазарадзе. Переговоры с руководством "Ювентуса" продолжались около семи месяцев. Согласно контракту, каждый месяц представители клуба будут приезжать в Цаленджиху и проводить просмотр юных футболистов. Заниматься с подростки из Самегрело будут как грузинские, так и туринские специалисты. По словам Хазарадзе, который вложил средства в реализацию проекта, для развития грузинского футбола очень важно открытие таких академий. В Турин вместе с Хазарадзе отправился также мэр Цаленджихи Гия Харчилава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, спорт, новости, мамука хазарадзе, фк "ювентус" (турин), футбол