https://sputnik-georgia.ru/20230331/deputat-ot-natsdvizheniya-mozhet-stat-vitse-spikerom-parlamenta-gruzii-276296356.html
Депутат от "Нацдвижения" может стать вице-спикером парламента Грузии
Депутат от "Нацдвижения" может стать вице-спикером парламента Грузии
Вопрос рассмотрит парламентское большинство, и решение будет принято по итогам обсуждения, заявил депутат 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T18:33+0400
2023-03-31T18:33+0400
2023-03-31T18:33+0400
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новости
политика
ираклий кобахидзе
леван бежашвили
леван иоселиани
единое нацдвижение
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" дает мало мотивации для поддержки кандидатуры депутата Левана Бежашвили на пост вице-спикера парламента Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Депутатам предстоит избрать нового вице-спикера из рядов оппозиции. Место вице-спикера стало вакантным после того, как оппозиционный депутат от партии "Граждане" Леван Иоселиани занял должность Народного защитника. В свое время вице-спикером Иоселиани стал именно по квоте оппозиции. По данным СМИ, на эту должность будет претендовать Бежашвили. При этом Кобахидзе отметил, что вопрос рассмотрит парламентское большинство и решение будет принято на этом основании. "Однако "Нацдвижение" дает нам мало мотивации для поддержки их кандидатуры", – подчеркнул Кобахидзе. В том случае, если депутата от "Нацдвижения" изберут на должность вице-спикера, то у него будет ответственность не только перед собственными, но перед другими оппозиционно настроенными избирателями, заявила депутат от парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия. Если соответствующая фракция/фракции не представили/представят кандидата на пост заместителя председателя парламента, право выдвижения кандидата будет предоставлено тем фракциям в парламентской оппозиции, в которых объединено больше депутатов парламента, чем в других фракциях. В случае равного количества членов фракций предпочтение будет отдано той фракции, партия которой на парламентских выборах набрала больше голосов. На сегодняшний день большинство оппозиционеров являются членами "Национального движения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, леван бежашвили, леван иоселиани, единое нацдвижение, парламент грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, леван бежашвили, леван иоселиани, единое нацдвижение, парламент грузии
Депутат от "Нацдвижения" может стать вице-спикером парламента Грузии
Вопрос рассмотрит парламентское большинство, и решение будет принято по итогам обсуждения, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" дает мало мотивации для поддержки кандидатуры депутата Левана Бежашвили на пост вице-спикера парламента Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Депутатам предстоит избрать нового вице-спикера из рядов оппозиции. Место вице-спикера стало вакантным после того, как оппозиционный депутат от партии "Граждане" Леван Иоселиани занял должность Народного защитника. В свое время вице-спикером Иоселиани стал именно по квоте оппозиции. По данным СМИ, на эту должность будет претендовать Бежашвили.
"В целом "Нацдвижение" занято разжиганием поляризации. В таких условиях я не знаю, насколько парламентское большинство будет мотивировано поддержать какую-либо кандидатуру на пост вице спикера", – заявил Кобахидзе журналистам.
При этом Кобахидзе отметил, что вопрос рассмотрит парламентское большинство и решение будет принято на этом основании.
"Однако "Нацдвижение" дает нам мало мотивации для поддержки их кандидатуры", – подчеркнул Кобахидзе.
В том случае, если депутата от "Нацдвижения" изберут на должность вице-спикера, то у него будет ответственность не только перед собственными, но перед другими оппозиционно настроенными избирателями, заявила депутат от парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия.
"На том фоне, что мы до сих пор помним от "Национального движения", это действительно не было ответственностью", – заявила Акубардия.
Если соответствующая фракция/фракции не представили/представят кандидата на пост заместителя председателя парламента, право выдвижения кандидата будет предоставлено тем фракциям в парламентской оппозиции, в которых объединено больше депутатов парламента, чем в других фракциях.
В случае равного количества членов фракций предпочтение будет отдано той фракции, партия которой на парламентских выборах набрала больше голосов.
На сегодняшний день большинство оппозиционеров являются членами "Национального движения".