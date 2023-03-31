https://sputnik-georgia.ru/20230331/deputat-ot-natsdvizheniya-mozhet-stat-vitse-spikerom-parlamenta-gruzii-276296356.html

Депутат от "Нацдвижения" может стать вице-спикером парламента Грузии

Депутат от "Нацдвижения" может стать вице-спикером парламента Грузии

Вопрос рассмотрит парламентское большинство, и решение будет принято по итогам обсуждения, заявил депутат 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T18:33+0400

2023-03-31T18:33+0400

2023-03-31T18:33+0400

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ираклий кобахидзе

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леван иоселиани

единое нацдвижение

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" дает мало мотивации для поддержки кандидатуры депутата Левана Бежашвили на пост вице-спикера парламента Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Депутатам предстоит избрать нового вице-спикера из рядов оппозиции. Место вице-спикера стало вакантным после того, как оппозиционный депутат от партии "Граждане" Леван Иоселиани занял должность Народного защитника. В свое время вице-спикером Иоселиани стал именно по квоте оппозиции. По данным СМИ, на эту должность будет претендовать Бежашвили. При этом Кобахидзе отметил, что вопрос рассмотрит парламентское большинство и решение будет принято на этом основании. "Однако "Нацдвижение" дает нам мало мотивации для поддержки их кандидатуры", – подчеркнул Кобахидзе. В том случае, если депутата от "Нацдвижения" изберут на должность вице-спикера, то у него будет ответственность не только перед собственными, но перед другими оппозиционно настроенными избирателями, заявила депутат от парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия. Если соответствующая фракция/фракции не представили/представят кандидата на пост заместителя председателя парламента, право выдвижения кандидата будет предоставлено тем фракциям в парламентской оппозиции, в которых объединено больше депутатов парламента, чем в других фракциях. В случае равного количества членов фракций предпочтение будет отдано той фракции, партия которой на парламентских выборах набрала больше голосов. На сегодняшний день большинство оппозиционеров являются членами "Национального движения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, леван бежашвили, леван иоселиани, единое нацдвижение, парламент грузии