https://sputnik-georgia.ru/20230331/dodon-o-problemakh-v-ekonomike-riskakh-anneksii-moldovy-rumyniey-i-situatsii-v-pridnestrove-276279664.html
Додон о проблемах в экономике, рисках аннексии Молдовы Румынией и ситуации в Приднестровье
Додон о проблемах в экономике, рисках аннексии Молдовы Румынией и ситуации в Приднестровье
Молдова может расколоться в случае дестабилизации Приднестровья 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T12:26+0400
2023-03-31T12:26+0400
2023-03-31T12:26+0400
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игорь додон
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Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" завил экс-президент Молдовы Игорь Додон. По словам политика, сегодня есть риск аннексии Молдовы Румынией. Впрочем, как отметил наш гость, подавляющее большинство граждан Молдовы категорически против такого сценария. Из-за чего на самом деле народ Молдовы настроен против действующей власти и президента? Есть ли у объединенных левых сил шансы победить на выборах? Сможет ли Молдова выпутаться из сложной ситуации в экономике и почему единственный верный путь для страны – сотрудничество с Россией? Об этом и не только – в полной версии большого интервью с молдавским политиком.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, молдова, румыния, политика, игорь додон, видео
мультимедиа, видео, молдова, румыния, политика, игорь додон, видео
Додон о проблемах в экономике, рисках аннексии Молдовы Румынией и ситуации в Приднестровье
Молдова может расколоться в случае дестабилизации Приднестровья
Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" завил экс-президент Молдовы Игорь Додон.
По словам политика, сегодня есть риск аннексии Молдовы Румынией. Впрочем, как отметил наш гость, подавляющее большинство граждан Молдовы категорически против такого сценария.
Из-за чего на самом деле народ Молдовы настроен против действующей власти и президента? Есть ли у объединенных левых сил шансы победить на выборах? Сможет ли Молдова выпутаться из сложной ситуации в экономике и почему единственный верный путь для страны – сотрудничество с Россией?
Об этом и не только – в полной версии большого интервью с молдавским политиком.