https://sputnik-georgia.ru/20230331/emigrantam-nado-oblegchit-poluchenie-grazhdanstva-gruzii--opros-276297269.html

Эмигрантам надо облегчить получение гражданства Грузии – опрос

Эмигрантам надо облегчить получение гражданства Грузии – опрос

Согласно опросу, 55,2% опрошенных считают, что стоит расширить список эмигрантов-получателей гражданства Грузии в порядке исключения 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Большинство считают, что для эмигрантов нужно упростить получение гражданства Грузии, показали результаты опроса на сайте Sputnik Грузия. Для эмигрантов, покинувших Грузию по разным причинам и лишившимся грузинского гражданства, действует упрощенная процедура получения гражданства при условии знания языка и истории страны. В парламент Грузии поступила инициатива о расширении категорий эмигрантов, которые смогут получить гражданство по этой процедуре. Согласно опросу, 55,2% опрошенных считают, что стоит расширить список эмигрантов-получателей гражданства Грузии в порядке исключения и нужно облегчить получение гражданства Грузии для эмигрантов. Между тем 20,5% опрошенных считают, что всем эмигрантам надо давать гражданство Грузии, а 19,2% – нет, для эмигрантов не должно быть поблажек. А вот 5,1% все равно, как решится вопрос с гражданством Грузии для эмигрантов. Согласно рассматриваемым поправкам, гражданство в виде исключения могут предоставить лицам, находящимся в эмиграции из-за военных действий на территории Грузии, и по состоянию здоровья как своего, так и члена семьи; а также с целью воссоединения с семьей. Больше эмигрантов смогут получить гражданство Грузии в порядке исключения >>При этом условием для получения гражданства в порядке исключения для эмигрантов, как и для всех желающих получить гражданство, должно стать знание грузинского языка, истории и основ права. Кроме того, согласно проекту, гражданами Грузии будут считаться лица, родившиеся или проживавшие на территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) до 21 декабря 1991 года, и их потомки. При этом гражданство Российской Федерации, в отличие от гражданства других стран, не будет препятствием для установления грузинского гражданства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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