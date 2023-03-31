https://sputnik-georgia.ru/20230331/evrokomissiya-ne-budet-peresmatrivat-potolok-tsen-na-neft-iz-rossii-276312587.html
Еврокомиссия не будет пересматривать "потолок цен" на нефть из России
Еврокомиссия не будет пересматривать "потолок цен" на нефть из России
ЕК указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T22:37+0400
2023-03-31T22:37+0400
2023-03-31T22:37+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) заявила странам Евросоюза (ЕС), что потолок цены на нефть из России в $60 пока пересматриваться не будет, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на агентство Bloomberg.Еврокомиссия также указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, экономика, еврокомиссия, россия, цены на нефть
в мире, новости, экономика, еврокомиссия, россия, цены на нефть
Еврокомиссия не будет пересматривать "потолок цен" на нефть из России
ЕК указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) заявила странам Евросоюза (ЕС), что потолок цены на нефть из России в $60 пока пересматриваться не будет, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Европейская комиссия заявила странам-участницам, что потолок цены на российскую нефть пока останется неизменным", – говорится в сообщении агентства.
Еврокомиссия также указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.