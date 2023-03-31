https://sputnik-georgia.ru/20230331/evrokomissiya-ne-budet-peresmatrivat-potolok-tsen-na-neft-iz-rossii-276312587.html

Еврокомиссия не будет пересматривать "потолок цен" на нефть из России

Еврокомиссия не будет пересматривать "потолок цен" на нефть из России

ЕК указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T22:37+0400

2023-03-31T22:37+0400

2023-03-31T22:37+0400

в мире

новости

экономика

еврокомиссия

россия

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271097294_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_03e7dbc80f3bf7914a61e80b41f006bb.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) заявила странам Евросоюза (ЕС), что потолок цены на нефть из России в $60 пока пересматриваться не будет, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на агентство Bloomberg.Еврокомиссия также указала европейским дипломатам на то, что среди стран G7 на данный момент нет желания снижать потолок цены.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, экономика, еврокомиссия, россия, цены на нефть