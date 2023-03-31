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Глава МВФ: мировую экономику ждут сложности в 2023 году

Глава МВФ: мировую экономику ждут сложности в 2023 году

Проблемы банковского сектора в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T15:48+0400

2023-03-31T15:48+0400

2023-03-31T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. По прогнозам Международного валютного фонда, 2023 год окажется сложным для мировой экономики, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Боаосском Азиатском форуме в Китае. В Боао на китайском острове Хайнань открылся Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом". Форум был учрежден в 2001 году.Георгиева отметила, что последствия конфликта на Украине и ужесточение монетарных политик в мире продолжают влиять на темпы глобального роста ВВП, который прогнозируется на уровне менее 3% в 2023 году. Проблемы с банковским секторомДиректор-распорядитель МВФ сообщила, что проблемы банковского сектора в развитых экономиках стали неизбежным следствием действий властей, направленных на борьбу с инфляцией.Георгиева добавила, что возникшие сложности в банковском секторе сделали выбор властей относительно используемых ими инструментов еще более трудным.Задачами Боаосского Азиатского форума являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, экономика, международный валютный фонд, китай, азия, обострение ситуации вокруг украины 2022