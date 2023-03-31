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Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото

Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото

Отель "Амбассадор", на верхнем этаже которого произошел крупный пожар, находится в самом центре Тбилиси. На ликвидацию возгорания были брошены дополнительные... 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T23:43+0400

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Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе.Пожар удалось локализовать через два часа. Жертв нет. Ведется следствие по факту пожара и оценка нанесенного ущерба.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси, мультимедиа, фото