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Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото
Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото
Отель "Амбассадор", на верхнем этаже которого произошел крупный пожар, находится в самом центре Тбилиси. На ликвидацию возгорания были брошены дополнительные... 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T23:43+0400
2023-03-31T23:43+0400
2023-04-01T00:47+0400
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Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе.Пожар удалось локализовать через два часа. Жертв нет. Ведется следствие по факту пожара и оценка нанесенного ущерба.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси, мультимедиа, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси, мультимедиа, фото
Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото 23:43 31.03.2023 (обновлено: 00:47 01.04.2023)
Отель "Амбассадор", на верхнем этаже которого произошел крупный пожар, находится в самом центре Тбилиси. На ликвидацию возгорания были брошены дополнительные расчеты пожарных-спасателей и специальная техника.
Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе.
Пожар удалось локализовать через два часа. Жертв нет. Ведется следствие по факту пожара и оценка нанесенного ущерба.
© photo: Sputnik / Stringer
В случае, если бы пожарные опоздали, весь отель могло бы охватить пламя.
В случае, если бы пожарные опоздали, весь отель могло бы охватить пламя.
© photo: Sputnik / Stringer
Но пожарные расчеты прибыли на место оперативно.
Но пожарные расчеты прибыли на место оперативно.
© photo: Sputnik / Stringer
В бой с огнем были брошены дополнительные экипажи.
В бой с огнем были брошены дополнительные экипажи.
© photo: Sputnik / Stringer
Пожарные занимались ликвидацией очага пожара в течение полутора часов.
Пожарные занимались ликвидацией очага пожара в течение полутора часов.
© photo: Sputnik / Stringer
Здание отеля, хоть и было залито пеной и водой, удалось сохранить.
Здание отеля, хоть и было залито пеной и водой, удалось сохранить.
© photo: Sputnik / Stringer
Существовала опасность, что огонь может перекинуться на Театр марионеток Резо Габриадзе.
Существовала опасность, что огонь может перекинуться на Театр марионеток Резо Габриадзе.
© photo: Sputnik / Stringer
Поэтому пожарные работали максимально быстро, чтобы не пострадали расположенные рядом исторические сорружения.
Поэтому пожарные работали максимально быстро, чтобы не пострадали расположенные рядом исторические сорружения.
© photo: Sputnik / Stringer
Пожар был ликвидирован и теперь ведется оценка нанесенного ущерба.
Пожар был ликвидирован и теперь ведется оценка нанесенного ущерба.
© photo: Sputnik / Stringer
Уголовное дело по факту возгорания в отеле расследуется по статье "Поджог".
Уголовное дело по факту возгорания в отеле расследуется по статье "Поджог".
© photo: Sputnik / Stringer
За тем, как велась ликвидация огня, наблюдали десятки, а то и сотни прохожих.
За тем, как велась ликвидация огня, наблюдали десятки, а то и сотни прохожих.
© photo: Sputnik / Stringer
Вообще дым, который поднимался от отеля "Амбассадор", было хорошо заметно в старой части Тбилиси.
Вообще дым, который поднимался от отеля "Амбассадор", было хорошо заметно в старой части Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
А так выглядит сам отель "Амбассадор" после пожара.
А так выглядит сам отель "Амбассадор" после пожара.