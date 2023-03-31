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https://sputnik-georgia.ru/20230331/gorim-gorim-krupnyy-otel-v-tsentre-tbilisi-okhvatilo-plamya---foto-276314783.html
Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото
Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото
Отель "Амбассадор", на верхнем этаже которого произошел крупный пожар, находится в самом центре Тбилиси. На ликвидацию возгорания были брошены дополнительные... 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T23:43+0400
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Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе.Пожар удалось локализовать через два часа. Жертв нет. Ведется следствие по факту пожара и оценка нанесенного ущерба.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси, мультимедиа, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси, мультимедиа, фото

Горим, горим! Крупный отель в центре Тбилиси охватило пламя - фото

23:43 31.03.2023 (обновлено: 00:47 01.04.2023)
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Отель "Амбассадор", на верхнем этаже которого произошел крупный пожар, находится в самом центре Тбилиси. На ликвидацию возгорания были брошены дополнительные расчеты пожарных-спасателей и специальная техника.
Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе.
Пожар удалось локализовать через два часа. Жертв нет. Ведется следствие по факту пожара и оценка нанесенного ущерба.
© photo: Sputnik / Stringer

В случае, если бы пожарные опоздали, весь отель могло бы охватить пламя.

В случае, если бы пожарные опоздали, весь отель могло бы охватить пламя. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В случае, если бы пожарные опоздали, весь отель могло бы охватить пламя.

© photo: Sputnik / Stringer

Но пожарные расчеты прибыли на место оперативно.

Но пожарные расчеты прибыли на место оперативно. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но пожарные расчеты прибыли на место оперативно.

© photo: Sputnik / Stringer

В бой с огнем были брошены дополнительные экипажи.

В бой с огнем были брошены дополнительные экипажи. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В бой с огнем были брошены дополнительные экипажи.

© photo: Sputnik / Stringer

Пожарные занимались ликвидацией очага пожара в течение полутора часов.

Пожарные занимались ликвидацией очага пожара в течение полутора часов. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пожарные занимались ликвидацией очага пожара в течение полутора часов.

© photo: Sputnik / Stringer

Здание отеля, хоть и было залито пеной и водой, удалось сохранить.

Здание отеля, хоть и было залито пеной и водой, удалось сохранить. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Здание отеля, хоть и было залито пеной и водой, удалось сохранить.

© photo: Sputnik / Stringer

Существовала опасность, что огонь может перекинуться на Театр марионеток Резо Габриадзе.

Существовала опасность, что огонь может перекинуться на Театр марионеток Резо Габриадзе. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Существовала опасность, что огонь может перекинуться на Театр марионеток Резо Габриадзе.

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому пожарные работали максимально быстро, чтобы не пострадали расположенные рядом исторические сорружения.

Поэтому пожарные работали максимально быстро, чтобы не пострадали расположенные рядом исторические сорружения. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому пожарные работали максимально быстро, чтобы не пострадали расположенные рядом исторические сорружения.

© photo: Sputnik / Stringer

Пожар был ликвидирован и теперь ведется оценка нанесенного ущерба.

Пожар был ликвидирован и теперь ведется оценка нанесенного ущерба. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пожар был ликвидирован и теперь ведется оценка нанесенного ущерба.

© photo: Sputnik / Stringer

Уголовное дело по факту возгорания в отеле расследуется по статье "Поджог".

Уголовное дело по факту возгорания в отеле расследуется по статье &quot;Поджог&quot;. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Уголовное дело по факту возгорания в отеле расследуется по статье "Поджог".

© photo: Sputnik / Stringer

За тем, как велась ликвидация огня, наблюдали десятки, а то и сотни прохожих.

За тем, как велась ликвидация огня, наблюдали десятки, а то и сотни прохожих. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

За тем, как велась ликвидация огня, наблюдали десятки, а то и сотни прохожих.

© photo: Sputnik / Stringer

Вообще дым, который поднимался от отеля "Амбассадор", было хорошо заметно в старой части Тбилиси.

Вообще дым, который поднимался от отеля &quot;Амбассадор&quot;, было хорошо заметно в старой части Тбилиси. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вообще дым, который поднимался от отеля "Амбассадор", было хорошо заметно в старой части Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

А так выглядит сам отель "Амбассадор" после пожара.

А так выглядит сам отель &quot;Амбассадор&quot; после пожара. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

А так выглядит сам отель "Амбассадор" после пожара.

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