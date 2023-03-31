https://sputnik-georgia.ru/20230331/kak-prazdnuyut-katoliki-verbnoe-voskresene-2023-traditsii-prazdnika-276307472.html

Как празднуют католики Вербное воскресенье 2023? Традиции праздника

Как празднуют католики Вербное воскресенье 2023? Традиции праздника

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, католики в 2023-м празднуют 2 апреля 31.03.2023, Sputnik Грузия

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В праздник вспоминают евангельское событие, когда Спаситель въехал верхом на ослице в Иерусалим, а все жители города вышли ему навстречу, приветствуя Его как царя, устилая путь пальмовыми ветвями. Поэтому праздник называют еще Пальмовым воскресеньем. Как католики празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье – традициях и обычаях праздника читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи праздника Празднование по традиции начинают со всенощного бдения, на котором читают особую молитву – верующие, держа в руках зажженные свечи и пальмовые ветки или ветки вербы, встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его. На утрене читают молитву на благословение "ваий", а после нее окропляют святой водой пальмовые ветки или ветки того дерева, которое первым зацветает в данной стране – вербы, лавра, оливы, самшита и так далее. По обычаю, освященные ветки католики хранят в доме в течение года. Их сжигают через год в Пепельную среду – в день начала католического Великого поста. До начала праздничной службы по традиции проводится шествие в самом храме или вокруг него. Во время шествия участники процессии поют праздничные антифоны и гимн Христу-Царю. Шествие символизирует людей, которые приветствовали Спасителя во время Его Входа в Иерусалим. После шествия проводится служба, во время которой читают о Страстях Господних. Они читаются только в Вербное воскресенье и Великую пятницу. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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