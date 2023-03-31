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Крупный пожар в центре Тбилиси: как горел "Амбассадор" – видео
Крупный пожар в центре Тбилиси: как горел "Амбассадор" – видео
Крупный пожар произошел в пятницу вечером на верхнем этаже отеля "Амбассадор", расположенном в самом центре Тбилиси. Смотрите видео Sputnik с места... 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T23:06+0400
2023-03-31T23:06+0400
2023-03-31T23:15+0400
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Находящиеся в здании люди были эвакуированы, а огонь быстро охватил весь этаж и вырвался наружу. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе.Пожар удалось локализовать через два часа. Жертв нет. Ведется следствие по факту пожара и оценка нанесенного ущерба.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео, пожар, пожар в центре тбилиси, происшествия, грузия
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео, пожар, пожар в центре тбилиси, происшествия, грузия
Крупный пожар в центре Тбилиси: как горел "Амбассадор" – видео
23:06 31.03.2023 (обновлено: 23:15 31.03.2023)
Крупный пожар произошел в пятницу вечером на верхнем этаже отеля "Амбассадор", расположенном в самом центре Тбилиси. Смотрите видео Sputnik с места происшествия
Находящиеся в здании люди были эвакуированы, а огонь быстро охватил весь этаж и вырвался наружу.
Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе.
Пожар удалось локализовать через два часа. Жертв нет. Ведется следствие по факту пожара и оценка нанесенного ущерба.