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Крупный пожар в центре Тбилиси: как горел "Амбассадор" – видео

Крупный пожар в центре Тбилиси: как горел "Амбассадор" – видео

Крупный пожар произошел в пятницу вечером на верхнем этаже отеля "Амбассадор", расположенном в самом центре Тбилиси. Смотрите видео Sputnik с места... 31.03.2023, Sputnik Грузия

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Находящиеся в здании люди были эвакуированы, а огонь быстро охватил весь этаж и вырвался наружу. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе.Пожар удалось локализовать через два часа. Жертв нет. Ведется следствие по факту пожара и оценка нанесенного ущерба.

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