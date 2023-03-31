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Кто из грузинских дзюдоистов поедет в Катар на чемпионат мира
Кто из грузинских дзюдоистов поедет в Катар на чемпионат мира
В составе сборной Грузии на ЧМ отправятся семь дзюдоистов 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T10:02+0400
2023-03-31T10:02+0400
2023-03-31T10:02+0400
спорт
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новости
лаша бекаури
лука майсурадзе
гурам тушишвили
гран-при по дзюдо
катар
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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по дзюдо Лаша Гуджеджиани назвал имена дзюдоистов, которые отправятся в мае на чемпионат мира в Дохе, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Чемпионат мира пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая. В составе сборной Грузии на ЧМ отправятся семь дзюдоистов. Состав сборной Грузии выглядит так: На прошлом чемпионате мира в Ташкенте Грузия завоевала четыре медали. Золото команде принес Тато Григалашвили (81 кг), а бронзу – Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе (до 90 кг) и Гурам Тушишвили (100+).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, лука майсурадзе, гурам тушишвили, гран-при по дзюдо, катар, доха
спорт, грузия, новости, лаша бекаури, лука майсурадзе, гурам тушишвили, гран-при по дзюдо, катар, доха
Кто из грузинских дзюдоистов поедет в Катар на чемпионат мира
В составе сборной Грузии на ЧМ отправятся семь дзюдоистов
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по дзюдо Лаша Гуджеджиани назвал имена дзюдоистов, которые отправятся в мае на чемпионат мира в Дохе, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
Чемпионат мира пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая. В составе сборной Грузии на ЧМ отправятся семь дзюдоистов.
Состав сборной Грузии выглядит так:
60 кг – Георгий Сардалашвили,
66 кг – Важа Маргвелашвили,
73 кг – Лаша Шавдатуашвили,
81 кг – Тато Григалашвили,
90 кг – Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе,
100 кг – Илья Суламанидзе, Варлам Липартелиани
+100 кг – Гурам Тушишвили.
На прошлом чемпионате мира в Ташкенте Грузия завоевала четыре медали. Золото команде принес Тато Григалашвили (81 кг), а бронзу – Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе (до 90 кг) и Гурам Тушишвили (100+).