https://sputnik-georgia.ru/20230331/kto-iz-gruzinskikh-dzyudoistov-poedet-v-katar-na-chempionat-mira-276272733.html

Кто из грузинских дзюдоистов поедет в Катар на чемпионат мира

Кто из грузинских дзюдоистов поедет в Катар на чемпионат мира

В составе сборной Грузии на ЧМ отправятся семь дзюдоистов 31.03.2023, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

новости

лаша бекаури

лука майсурадзе

гурам тушишвили

гран-при по дзюдо

катар

доха

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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по дзюдо Лаша Гуджеджиани назвал имена дзюдоистов, которые отправятся в мае на чемпионат мира в Дохе, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Чемпионат мира пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая. В составе сборной Грузии на ЧМ отправятся семь дзюдоистов. Состав сборной Грузии выглядит так: На прошлом чемпионате мира в Ташкенте Грузия завоевала четыре медали. Золото команде принес Тато Григалашвили (81 кг), а бронзу – Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе (до 90 кг) и Гурам Тушишвили (100+).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, лука майсурадзе, гурам тушишвили, гран-при по дзюдо, катар, доха