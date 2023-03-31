https://sputnik-georgia.ru/20230331/pozhar-v-gostinitse-v-tbilisi---delo-rassleduetsya-kak-podzhog-276314579.html

Пожар в гостинице в Тбилиси – дело расследуется как поджог

Пожар в гостинице в Тбилиси – дело расследуется как поджог

Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T23:49+0400

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грузия

новости

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пожар в центре тбилиси

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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Расследование пожара в крупной гостинице в центре Тбилиси ведется по статье "Умышленное уничтожение имущества", говорится в сообщении МВД Грузии. Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа. На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад. Пожар был ликвидирован. Жертв нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, пожар в центре тбилиси