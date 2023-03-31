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Пожар в гостинице в Тбилиси – дело расследуется как поджог
Пожар в гостинице в Тбилиси – дело расследуется как поджог
Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T23:49+0400
2023-03-31T23:49+0400
2023-03-31T23:58+0400
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новости
происшествия
пожар в центре тбилиси
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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Расследование пожара в крупной гостинице в центре Тбилиси ведется по статье "Умышленное уничтожение имущества", говорится в сообщении МВД Грузии. Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа. На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад. Пожар был ликвидирован. Жертв нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, пожар в центре тбилиси
Пожар в гостинице в Тбилиси – дело расследуется как поджог
23:49 31.03.2023 (обновлено: 23:58 31.03.2023)
Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Расследование пожара в крупной гостинице в центре Тбилиси ведется по статье "Умышленное уничтожение имущества", говорится в сообщении МВД Грузии.
Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа.
На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад.
Пожар был ликвидирован. Жертв нет.