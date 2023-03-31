https://sputnik-georgia.ru/20230331/pozhar-v-otele-v-tsentre-tbilisi-lokalizovan-zhertv-net-276306055.html

Пожар в отеле в центре Тбилиси локализован: жертв нет

Пожар в отеле в центре Тбилиси локализован: жертв нет

Находящиеся в здании были эвакуированы, а огонь быстро охватил весь верхний этаж и вырвался наружу 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T19:23+0400

2023-03-31T19:23+0400

2023-03-31T19:30+0400

грузия

новости

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

пожар в центре тбилиси

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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Пожар в крупном отеле "Амбассадор", расположенном в центре Тбилиси, локализован, жертв нет, сообщил Первый канал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями. Пожар начался в одном из флигелей отеля на верхнем этаже. Находящиеся в здании были эвакуированы, а огонь быстро охватил весь этаж и вырвался наружу. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе. В данный момент пожарным удалось локализовать огонь и проводятся работы по его ликвидации. По данным службы по управлению чрезвычайными ситуациями, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар в центре тбилиси