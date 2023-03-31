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Пожар в отеле в центре Тбилиси локализован: жертв нет
Пожар в отеле в центре Тбилиси локализован: жертв нет
Находящиеся в здании были эвакуированы, а огонь быстро охватил весь верхний этаж и вырвался наружу 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T19:23+0400
2023-03-31T19:23+0400
2023-03-31T19:30+0400
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новости
происшествия
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пожар в центре тбилиси
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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Пожар в крупном отеле "Амбассадор", расположенном в центре Тбилиси, локализован, жертв нет, сообщил Первый канал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями. Пожар начался в одном из флигелей отеля на верхнем этаже. Находящиеся в здании были эвакуированы, а огонь быстро охватил весь этаж и вырвался наружу. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе. В данный момент пожарным удалось локализовать огонь и проводятся работы по его ликвидации. По данным службы по управлению чрезвычайными ситуациями, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар в центре тбилиси
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар в центре тбилиси
Пожар в отеле в центре Тбилиси локализован: жертв нет
19:23 31.03.2023 (обновлено: 19:30 31.03.2023)
Находящиеся в здании были эвакуированы, а огонь быстро охватил весь верхний этаж и вырвался наружу
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Пожар в крупном отеле "Амбассадор", расположенном в центре Тбилиси, локализован, жертв нет, сообщил Первый канал со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожар начался в одном из флигелей отеля на верхнем этаже. Находящиеся в здании были эвакуированы, а огонь быстро охватил весь этаж и вырвался наружу.
Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания, в том числе на известную тбилисскую достопримечательность – Театр марионеток имени Резо Габриадзе.
В данный момент пожарным удалось локализовать огонь и проводятся работы по его ликвидации.
По данным службы по управлению чрезвычайными ситуациями, никто не пострадал.
Что стало причиной пожара, установит экспертиза.