https://sputnik-georgia.ru/20230331/press-konferentsiya-politika-i-religiya--kak-sokhranit-ravnovesie-276258928.html

Пресс-конференция: Политика и религия – как сохранить равновесие

Пресс-конференция: Политика и религия – как сохранить равновесие

Пресс-конференция на тему "Политика и религия – как сохранить равновесие" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 31 марта, в 13:00 31.03.2023, Sputnik Грузия

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На Украине продолжается конфликт вокруг Киево-Печерской лавры. Минкульт Украины уведомил УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Православный мир встал в поддержку канонической УПЦ и высказывается против гонений на священников Киево-Печерской лавры. Свою поддержку УПЦ высказали предстоятели православных церквей из Чехии, Беларуси, Грузии, Сирии, Сербии и даже США. Прихожане на Украине предрекают раскол православной церкви и раздел сфер ее влияния между Польшей, Венгрией и Румынией. О взгляде на проблему из Грузии расскажет председатель партии "Грузинская идея" Леван ЧАЧУА.

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