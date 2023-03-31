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Пресс-конференция: Политика и религия – как сохранить равновесие
Пресс-конференция: Политика и религия – как сохранить равновесие
Пресс-конференция на тему "Политика и религия – как сохранить равновесие" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 31 марта, в 13:00 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T12:00+0400
2023-03-31T12:00+0400
2023-03-31T12:00+0400
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На Украине продолжается конфликт вокруг Киево-Печерской лавры. Минкульт Украины уведомил УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Православный мир встал в поддержку канонической УПЦ и высказывается против гонений на священников Киево-Печерской лавры. Свою поддержку УПЦ высказали предстоятели православных церквей из Чехии, Беларуси, Грузии, Сирии, Сербии и даже США. Прихожане на Украине предрекают раскол православной церкви и раздел сфер ее влияния между Польшей, Венгрией и Румынией. О взгляде на проблему из Грузии расскажет председатель партии "Грузинская идея" Леван ЧАЧУА.
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новости, грузия, грузинская идея, религия , анонсы
новости, грузия, грузинская идея, религия , анонсы
Пресс-конференция: Политика и религия – как сохранить равновесие
Пресс-конференция на тему "Политика и религия – как сохранить равновесие" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 31 марта, в 13:00
На Украине продолжается конфликт вокруг Киево-Печерской лавры. Минкульт Украины уведомил УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца.
Православный мир встал в поддержку канонической УПЦ и высказывается против гонений на священников Киево-Печерской лавры.
Свою поддержку УПЦ высказали предстоятели православных церквей из Чехии, Беларуси, Грузии, Сирии, Сербии и даже США. Прихожане на Украине предрекают раскол православной церкви и раздел сфер ее влияния между Польшей, Венгрией и Румынией.
О взгляде на проблему из Грузии расскажет председатель партии "Грузинская идея" Леван ЧАЧУА.