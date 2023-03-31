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Приметы на 1 апреля 2023: что нельзя делать в первый день апреля?

Приметы на 1 апреля 2023: что нельзя делать в первый день апреля?

Православная церковь 1 апреля поминает святых мучеников Хрисанфа и Дарию 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T14:05+0400

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В народе это день называют "Дарья Грязная" – с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать 1 апреля, о народных приметах и запретах на первый день месяца, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Лениться и бездельничать в первый день месяца нельзя – это плохая примета, привлекающая нужду. Поэтому 1 апреля желательно провести активно – работать, учиться, убирать дом, готовить, развлекаться, шутить и так далее. Однако начинать новые дела 1 апреля нельзя – по народным приметам из этих начинаний в первый день месяца ничего хорошего не получится. По приметам мысли в первый день второго весеннего месяца должны быть только жизнерадостными и позитивными, поэтому думать о плохом, горевать и лить слезы нельзя. Пачкаться 1 апреля нельзя – по народной примете грязь, прилипшую в первый день месяца, смыть практически невозможно. Девушкам нельзя в этот день оглядываться на улице на женский голос – по приметам весь год мужского внимания не будет. Народные приметы По приметам апрель и май будут теплыми, если трясогузки прилетели в первый день месяца, а раскаты грома указывают, что погода в скором времени ухудшится. Лето будет ветреным и засушливым, если 1 апреля солнечно и тепло, а если в первую ночь звезд на небе не видно – это явная примета, что скоро потеплеет. По приметам 1 октября будет такая же погода, как и 1 апреля, а если на дорогах оттаял навоз – значит, урожай ожидается хороший. Пчеловоды выставляют пчел, если 1 апреля зацвела верба, а вешняя вода, идущая с шумом, обещает много травы и хороший сенокос. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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