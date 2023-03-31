https://sputnik-georgia.ru/20230331/propavshego-na-zapade-gruzii-muzhchinu-cherez-dva-dnya-nashli-mertvym-276271550.html

Пропавшего на западе Грузии мужчину через два дня нашли мертвым

Пропавшего на западе Грузии мужчину через два дня нашли мертвым

Пенсионер пропал 28 марта, и его искали как местные жители, так и полиция 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T00:46+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Житель села Шуаганахлеба (регион Гурия) был обнаружен мертвым спустя два дня после пропажи, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, 73-летний Бесо Сихарулидзе пропал 28 марта, и его искали как местные жители, так и полиция. Полиция обнаружила автомобиль мужчины у реки Супса, а само тело было в воде. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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