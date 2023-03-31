https://sputnik-georgia.ru/20230331/putin-utverdil-novuyu-kontseptsiyu-vneshney-politiki-rossii-276307341.html

Путин утвердил новую концепцию внешней политики России

Путин утвердил новую концепцию внешней политики России

Новая концепция внешней политики РФ служит хорошей основой для дальнейшей работы по международным делам, заявил президент РФ 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T20:36+0400

2023-03-31T20:36+0400

2023-03-31T20:36+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России. Об этом глава российского государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.По словам российского президента, новая концепция по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Путин подчеркнул, что новая концепция внешней политики служит добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам.Он также попросил коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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