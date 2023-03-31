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Путин утвердил новую концепцию внешней политики России
Путин утвердил новую концепцию внешней политики России
Новая концепция внешней политики РФ служит хорошей основой для дальнейшей работы по международным делам, заявил президент РФ 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T20:36+0400
2023-03-31T20:36+0400
2023-03-31T20:36+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России. Об этом глава российского государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.По словам российского президента, новая концепция по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Путин подчеркнул, что новая концепция внешней политики служит добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам.Он также попросил коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, мид россии
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, мид россии
Путин утвердил новую концепцию внешней политики России
Новая концепция внешней политики РФ служит хорошей основой для дальнейшей работы по международным делам, заявил президент РФ
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики России. Об этом глава российского государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
По словам российского президента, новая концепция по внешней политике ляжет в основу практических действий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
"Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдалённую перспективу", – сказал он.
Путин подчеркнул, что новая концепция внешней политики служит добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам.
Он также попросил коллег, имеющих отношение к реализации единого внешнеполитического курса, особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.