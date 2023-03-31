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Скончался актер и режиссер Заза Микашавидзе
Скончался актер и режиссер Заза Микашавидзе
Заза Микашавидзе работал в Театре киноактеров имени Туманишвили с момента его основания 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T22:13+0400
2023-03-31T22:13+0400
2023-03-31T22:13+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинский актер и режиссер Заза Микашавидзе скончался на 69 году жизни, сообщает Тбилисский государственный театр киноактеров имени Михаила Туманишвили. "Скончался актер и режиссер Заза Микашавидзе. Один из основателей театра Туманишвили. Заза Микашавидзе был лучшим учеником Михаила Туманишвили, его вечным единомышленником и верным другом", – говорится в сообщении. Заза Микашавидзе родился 8 сентября 1954 года. Снимался в фильмах "Карьер", "Дом на Лесной", "Закон вечности", "Новая Аркадия", "Браво, Альберт Лолиш!", "Турандот", "Одинокий охотник", "Дата Туташхия" и других. Заза Микашавидзе работал в Театре киноактеров имени Туманишвили с момента его основания. Он восстановил показ спектакля Михаила Туманишвили "Наш маленький город", в котором сыграл главную роль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, театр киноактера им. м.туманишвили
грузия, новости, культура, театр киноактера им. м.туманишвили
Скончался актер и режиссер Заза Микашавидзе
Заза Микашавидзе работал в Театре киноактеров имени Туманишвили с момента его основания
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинский актер и режиссер Заза Микашавидзе скончался на 69 году жизни, сообщает Тбилисский государственный театр киноактеров имени Михаила Туманишвили.
"Скончался актер и режиссер Заза Микашавидзе. Один из основателей театра Туманишвили. Заза Микашавидзе был лучшим учеником Михаила Туманишвили, его вечным единомышленником и верным другом", – говорится в сообщении.
Заза Микашавидзе родился 8 сентября 1954 года. Снимался в фильмах "Карьер", "Дом на Лесной", "Закон вечности", "Новая Аркадия", "Браво, Альберт Лолиш!", "Турандот", "Одинокий охотник", "Дата Туташхия" и других.
Заза Микашавидзе работал в Театре киноактеров имени Туманишвили с момента его основания. Он восстановил показ спектакля Михаила Туманишвили "Наш маленький город", в котором сыграл главную роль.