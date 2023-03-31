https://sputnik-georgia.ru/20230331/sluzhba-dokhodov-predlozhila-alternativnye-puti-v-turtsiyu-iz-za-problem-na-rikoti-276308513.html

Служба доходов предложила альтернативные пути в Турцию из-за проблем на Рикоти

Служба доходов предложила альтернативные пути в Турцию из-за проблем на Рикоти

Таможенный департамент предложил альтернативный маршрут таможенному пункту "Сарпи" - через таможенные пункты "Карцахи" и "Вале" 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T21:25+0400

2023-03-31T21:25+0400

2023-03-31T21:25+0400

грузия

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служба доходов министерства финансов грузии

рикотский перевал

турция

тпп "сарпи"

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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Из-за закрытия дороги через перевал Рикоти и проблемы на альтернативном пути таможенный департамент предложил едущим из Турции и обратно альтернативные таможни, говорится в сообщении Службы доходов Грузии. Дорога между восточной и западной Грузией является основной дорогой для автомобилей, направляющихся к грузино-турецкой границе. Основной транспортный поток проходит как раз через таможенный пункт "Сарпи", расположенный за Рикотским перевалом, который закрылся из-за оползневых процессов. Проблема из-за ремонта возникла и на альтернативной дороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. "С целью обеспечения бесперебойного международного грузооборота владельцам автомобилей, двигающихся в направлении Турции и обратно, для осуществления пересечения границы в страну назначения таможенный департамент Службы доходов Минфина Грузии предложил альтернативный маршрут таможенному пункту "Сарпи" – через таможенные пункты "Карцахи" и "Вале", – говорится в сообщении. При этом Служба доходов отмечает, что все таможенные пункты на границе Грузии работают в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

рикотский перевал

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