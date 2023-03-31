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В Грузии раскрыты сети продажи наркотиков через интернет

В Грузии раскрыты сети продажи наркотиков через интернет

Задержанные, по версии следствия, работали через различные интернет-аппликации и социальные сети и размещали так называемые "закладки" в различных местах 31.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о раскрытии нескольких схем продажи наркотиков через интернет. Согласно сообщению на сайте ведомства, в Грузии задержан 31 человек по обвинению в продаже и в попытке продажи наркотиков. Следствие установило, что задержанные были включены в схемы реализации наркотических средств посредством интернета. В частности, по данным расследования, они работали через различные интернет-аппликации и социальные сети и размещали так называемые "закладки" в различных местах, затем фотографировали и отправляли фото и локацию заинтересованным в покупке лицам. Сотрудники полиции для доказательства вины задержанных осуществили несколько контрольных закупок и зафиксировали все факты на видео. Операция по выявлению преступлений, связанных с наркотиками, проводилась в Тбилиси, Аджарской АР и регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Кахети. Реализация наркотических средств – одно из самых строго караемых преступлений в Грузии. Минимальный срок за продажу наркотиков составляет 10 лет лишения свободы, а максимальный составляет столько же, сколько за убийство при отягчающих обстоятельствах – до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии