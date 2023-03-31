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В Тбилиси горит крупный отель
В Тбилиси горит крупный отель
Пожар возник на одном из последних этажей флигеля отеля, столб дыма виден с разных точек города 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T18:43+0400
2023-03-31T18:43+0400
2023-03-31T18:49+0400
грузия
новости
происшествия
пожар
пожар в центре тбилиси
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В гостинице "Амбасадор" пожар, информации о жертвах пока не поступало. Пожар возник на одном из последних этажей флигеля отеля. Огонь вырвался наружу, а столб дыма виден с разных точек города. В Службе по управлению чрезвычайными ситуацими пока не делали комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси
грузия, новости, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси
В Тбилиси горит крупный отель
18:43 31.03.2023 (обновлено: 18:49 31.03.2023)
Пожар возник на одном из последних этажей флигеля отеля, столб дыма виден с разных точек города
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В гостинице "Амбасадор" пожар, информации о жертвах пока не поступало.
Пожар возник на одном из последних этажей флигеля отеля. Огонь вырвался наружу, а столб дыма виден с разных точек города.
В Службе по управлению чрезвычайными ситуацими пока не делали комментария для СМИ.