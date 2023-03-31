https://sputnik-georgia.ru/20230331/v-tbilisi-gorit-krupnyy-otel-276297860.html

В Тбилиси горит крупный отель

В Тбилиси горит крупный отель

Пожар возник на одном из последних этажей флигеля отеля, столб дыма виден с разных точек города 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T18:43+0400

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грузия

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пожар в центре тбилиси

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В гостинице "Амбасадор" пожар, информации о жертвах пока не поступало. Пожар возник на одном из последних этажей флигеля отеля. Огонь вырвался наружу, а столб дыма виден с разных точек города. В Службе по управлению чрезвычайными ситуацими пока не делали комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, пожар, пожар в центре тбилиси