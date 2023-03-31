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https://sputnik-georgia.ru/20230331/verkhniy-lars-segodnya-deystvuyut-ogranicheniya-na-doroge-veduschey-k-granitse-s-rf--276274657.html
Верхний Ларс сегодня: действуют ограничения на дороге, ведущей к границе с РФ
Верхний Ларс сегодня: действуют ограничения на дороге, ведущей к границе с РФ
Ограничения действуют на участке Гудаури - Коби из-за снегопада 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T09:41+0400
2023-03-31T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог

Верхний Ларс сегодня: действуют ограничения на дороге, ведущей к границе с РФ

09:41 31.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Дорожный указатель у поселка Коби на Военно-Грузинской дороге
Дорожный указатель у поселка Коби на Военно-Грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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Ограничения действуют на участке Гудаури - Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
По информации ведомства, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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