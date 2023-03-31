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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
Ограничения были введены в пятницу утром из-за снегопада 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T12:35+0400
2023-03-31T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 31 марта.На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
12:35 31.03.2023 (обновлено: 12:38 31.03.2023)
Ограничения были введены в пятницу утром из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с утра 31 марта.
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.