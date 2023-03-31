https://sputnik-georgia.ru/20230331/verkhniy-lars-segodnya-k-granitse-s-rossiey-vvedeny-ogranicheniya-dlya-bolshegruzov-276312454.html
Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для большегрузов
Ограничения введены на участке Гудаури-Коби из-за снегопада 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T21:49+0400
2023-03-31T21:49+0400
2023-03-31T21:49+0400
грузия
новости
погода
верхний ларс
национальное агентство окружающей среды
департамент автомобильных дорог
военно-грузинская дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24799/31/247993104_316:530:3012:2047_1920x0_80_0_0_54e64d7de62a84862cae5a2bad55aed3.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24799/31/247993104_169:599:2100:2047_1920x0_80_0_0_2e803f75840198479c791505c006fc05.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога
грузия, новости, погода, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога
Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для большегрузов
Ограничения введены на участке Гудаури-Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
По информации ведомства
, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.