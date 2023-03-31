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Вторая волна мобилизации не планируется – Минобороны РФ

Вторая волна мобилизации не планируется – Минобороны РФ

Количества мобилизованных и добровольцев достаточно для выполнения поставленных задач, заявили в Минобороны 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Генеральный штаб вооруженных сил России не планирует начать вторую волну частичной мобилизации, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Радио Sputnik.Для выполнения поставленных задач достаточно тех, кто уже мобилизован, а также добровольцев, сообщил Цимлянский. Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение, отметил Цимлянский.Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления прокомментировал начало в России весеннего призыва, который стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, и заявил, что все срочники весеннего призыва будут служить в пунктах постоянной дислокации на территории России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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