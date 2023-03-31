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Вторая волна мобилизации не планируется – Минобороны РФ
Вторая волна мобилизации не планируется – Минобороны РФ
Количества мобилизованных и добровольцев достаточно для выполнения поставленных задач, заявили в Минобороны 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T12:55+0400
2023-03-31T12:55+0400
2023-03-31T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Генеральный штаб вооруженных сил России не планирует начать вторую волну частичной мобилизации, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Радио Sputnik.Для выполнения поставленных задач достаточно тех, кто уже мобилизован, а также добровольцев, сообщил Цимлянский. Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение, отметил Цимлянский.Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления прокомментировал начало в России весеннего призыва, который стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, и заявил, что все срочники весеннего призыва будут служить в пунктах постоянной дислокации на территории России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, минобороны рф
новости, россия, минобороны рф
Вторая волна мобилизации не планируется – Минобороны РФ
Количества мобилизованных и добровольцев достаточно для выполнения поставленных задач, заявили в Минобороны
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik.
Генеральный штаб вооруженных сил России не планирует начать вторую волну частичной мобилизации, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Радио Sputnik.
Для выполнения поставленных задач достаточно тех, кто уже мобилизован, а также добровольцев, сообщил Цимлянский.
"Нами также учтен положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации, когда граждане Российской Федерации, не дожидаясь оповещения, самостоятельно, через портал госуслуг изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами", – заявил он.
Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение, отметил Цимлянский.
Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления прокомментировал начало в России весеннего призыва, который стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, и заявил, что все срочники весеннего призыва будут служить в пунктах постоянной дислокации на территории России.