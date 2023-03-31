Зарубежные артисты Imany, Tom Odell и Kaleo выступят на Tbilisi Open Air – программа
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVisionФестиваль Tbilisi Open Air
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVision
Впервые музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air состоялся в 2009 году
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Французская певица Imany, британский исполнитель Tom Odell, исландская рок-группа Kaleo и другие известные исполнители выступят на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air 2023, который пройдет в столице Грузии 23-25 июня.
В течение трех дней на четырех сценах фестиваля выступят как зарубежные, так и грузинские бенды и музыканты. Все это пройдет на территории Lisi Wonderland, близ столичного озера Лиси.
Sputnik Грузия предлагает полную программу выступлений:
23 июня
MAIN STAGE
Tom Odell
Bedford Falls
She Past Away
TAMADA
New Comer 2023
EYESTAGE
Etapp Kyle
Mattheis
Yanamaste
Le Violet
Zion Garden
Liquid Soul
Skizologuc
Acidwave
SOYL B2B ANCIENT OM
SINGER STAGE (DAY)
Tornike Gagoshvili
Reso Kiknadze Quartet
NEWCOMER 2023
SINGER STAGE (NIGHT)
KAY G
Singer Jazz Foundation Jam
24 июня
MAIN STAGE
Kaleo
Rejjie Snow
Circus Mircus
Lua
EYESTAGE
Ben Klock
Audrey Danza
Othr
Zesknel (Live)
Zion Garden
Dirty Saffy
Nuky
Psymmetrix
Katana
SINGER STAGE (DAY)
Mechanical Rainbow
Dini Virsaladze Quartet
Sabina Chantouria
On The Road
Александре Харанаули
SINGER STAGE (NIGHT)
Process
JAam Session Georgia by Sandro Nikoladze
25 июня
MAIN STAGE
Moderat
IMANY
АРА
4D Monster Lobsters
Skazz
EYESTAGE
Margaret Dygas
Rhadoo
Gio Shengelia
ZION GARDEN
Braincell
Sashi
Ooogway
DM3
Stultitia
Chikovani
SINGER STAGE (DAY)
Bacho Jikidze & Misi Wonderband
Pelargonia
Kemtet
Maikeru
Leftside Sroty and Ekoterine
SINGER STAGE (NIGHT)
Ducktape
NEWCOMER 2023
Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе.
В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", британские коллективы и исполнители – Placebo, Morcheeba и Tom Odell.