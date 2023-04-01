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Английские астрономы нашли одну из самых огромных черных дыр – фото

Английские астрономы нашли одну из самых огромных черных дыр – фото

Новое исследование открывает для астрономов уникальную возможность обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T23:42+0400

2023-04-01T23:42+0400

2023-04-01T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Сверхмассивная черная дыра обнаружена астрономами из Даремского университета (Великобритания) — ее масса примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца, сообщает телеканал Sky News.Сверхмассивные черные дыры — это объекты в несколько миллионов или миллиардов раз тяжелее Солнца. Они расположены в центре многих галактик, включая Млечный Путь.Данная конкретная черная дыра, масса которой, грубо говоря, в 30 миллиардов раз больше массы Солнца, — одна из самых больших из когда-либо обнаруженных, отмечают ученые. "Это верхняя граница того, насколько большими, по нашему мнению, теоретически могут быть черные дыры, так что это чрезвычайно захватывающее открытие", — заявил ведущий автор исследования Джеймс Найтингейл с кафедры физики Даремского университета.Детальные результаты исследования уже опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Как заявляют авторы, их проект открывает для астрономов уникальную возможность обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.Отмечается, что исследование осуществлялось при поддержке Космического агентства Великобритании, Королевского общества, а также Британского совета по науке и технике и Европейского исследовательского совета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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