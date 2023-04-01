https://sputnik-georgia.ru/20230401/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-fevral-276316863.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль

Значительный вклад в рост экономики страны в январе внесли сферы строительства, транспорта, финансов, торговли, гостиниц и ресторанов 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T09:01+0400

2023-04-01T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в январе 2023 года составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Реальный рост ВВП в январе 2023 года составил 8,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года, а за два месяца экономика Грузии выросла на 7,1%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2023 года внесли сферы строительства, информации и связи, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности, торговли, гостиниц и ресторанов.Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, профессиональной, научно-технической деятельности и энергетике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"