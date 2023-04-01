https://sputnik-georgia.ru/20230401/gruzinka-stala-prizerom-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike-sredi-yuniorov-v-albanii--276324123.html

Грузинка стала призером чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Албании

Грузинка стала призером чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Албании

В чемпионате мира принимают участие 268 спортсменов из 57 стран 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Представительница Грузии Мариам Мургвлиани (81 кг) стала призером второго места на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в городе Дуррес, в Албании. Выступающая под руководством главного тренера женской сборной по тяжелой атлетике Темура Джанджгава Мариам, поднимая штангу, завоевала серебро в трех дисциплинах: в рывке девушка подняла 102 кг, в толчке – 127 кг, по результату двоеборья набралось 229 кг.Как сообщают в Национальной федерации тяжелой атлетики Грузии, Мариам улучшила рекорд страны на 22 килограмма в рывке, на 27 килограммов в толчке и на 49 килограммов в двоеборье.Отметим, что в чемпионате мира принимают участие 268 спортсменов из 57 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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