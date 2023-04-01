https://sputnik-georgia.ru/20230401/gruzinka-stala-prizerom-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike-sredi-yuniorov-v-albanii--276324123.html
Грузинка стала призером чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Албании
Грузинка стала призером чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Албании
В чемпионате мира принимают участие 268 спортсменов из 57 стран 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T16:29+0400
2023-04-01T16:29+0400
2023-04-01T16:38+0400
спорт
грузия
новости
албания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/01/276323791_0:27:1279:746_1920x0_80_0_0_02ccdb92d43308e4612fb9ba3e0d9de0.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Представительница Грузии Мариам Мургвлиани (81 кг) стала призером второго места на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в городе Дуррес, в Албании. Выступающая под руководством главного тренера женской сборной по тяжелой атлетике Темура Джанджгава Мариам, поднимая штангу, завоевала серебро в трех дисциплинах: в рывке девушка подняла 102 кг, в толчке – 127 кг, по результату двоеборья набралось 229 кг.Как сообщают в Национальной федерации тяжелой атлетики Грузии, Мариам улучшила рекорд страны на 22 килограмма в рывке, на 27 килограммов в толчке и на 49 килограммов в двоеборье.Отметим, что в чемпионате мира принимают участие 268 спортсменов из 57 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
албания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/01/276323791_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_a6c1cc3ed1cca9f4da3dd003706b43b6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, албания
спорт, грузия, новости, албания
Грузинка стала призером чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Албании
16:29 01.04.2023 (обновлено: 16:38 01.04.2023)
В чемпионате мира принимают участие 268 спортсменов из 57 стран
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Представительница Грузии Мариам Мургвлиани (81 кг) стала призером второго места на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в городе Дуррес, в Албании.
Выступающая под руководством главного тренера женской сборной по тяжелой атлетике Темура Джанджгава Мариам, поднимая штангу, завоевала серебро в трех дисциплинах: в рывке девушка подняла 102 кг, в толчке – 127 кг, по результату двоеборья набралось 229 кг.
Как сообщают в Национальной федерации тяжелой атлетики Грузии, Мариам улучшила рекорд страны на 22 килограмма в рывке, на 27 килограммов в толчке и на 49 килограммов в двоеборье.
Отметим, что в чемпионате мира принимают участие 268 спортсменов из 57 стран.