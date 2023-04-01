https://sputnik-georgia.ru/20230401/gruziya-prisoedinilas-k-initsiative-nol-otkhodov--chto-eto-znachit-276316163.html
Грузия присоединилась к инициативе "ноль отходов" – что это значит?
Грузия присоединилась к инициативе "ноль отходов" – что это значит?
В основе Zero Waste лежат пять принципов – это откажись, сократи, используй повторно, перерабатывай, компостируй 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T10:57+0400
2023-04-01T10:57+0400
2023-04-01T10:57+0400
грузия
новости
общество
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24186/58/241865873_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_f7f55ab49f810e21b8c421397ae94247.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузия поддержала инициативу "ноль отходов" (Zero Waste) на встрече высокого уровня генассамблеи ООН и стала частью данного движения, сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Встреча прошла в связи с международным днем инициативы "ноль отходов". Генассамблея ООН в декабре 2022 года официально признала важность борьбы с отходами и провозгласила 30 марта Международным днем за мир без отходов, который будет отмечаться с 2023 года каждый год. Инициативу поддержали 105 стран. Внедрение подхода "ноль отходов" является одним из главных приоритетов Грузии для развития циркулярной экономики. По словам Павлиашвили, подход "ноль отходов" создает новую возможность бизнес-сектору для поддержки внедрения производства без отходов. "Ноль отходов" — это общественное движение, главная цель которого насколько возможно уменьшить количество отходов. Этот подход помогает не только сдержать разрастание свалок и мусорных полигонов, сократить потребление ресурсов, но и уменьшить количество хлама и ненужных вещей в собственном жизненном пространстве. В основе Zero Waste лежат пять принципов – это откажись, сократи, используй повторно, перерабатывай, компостируй.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24186/58/241865873_405:0:6954:4912_1920x0_80_0_0_0853b053717c28e5e1d1424d260351e9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, оон
грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, оон
Грузия присоединилась к инициативе "ноль отходов" – что это значит?
В основе Zero Waste лежат пять принципов – это откажись, сократи, используй повторно, перерабатывай, компостируй
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузия поддержала инициативу "ноль отходов" (Zero Waste) на встрече высокого уровня генассамблеи ООН и стала частью данного движения, сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Встреча прошла в связи с международным днем инициативы "ноль отходов". Генассамблея ООН в декабре 2022 года официально признала важность борьбы с отходами и провозгласила 30 марта Международным днем за мир без отходов, который будет отмечаться с 2023 года каждый год.
Инициативу поддержали 105 стран. Внедрение подхода "ноль отходов" является одним из главных приоритетов Грузии для развития циркулярной экономики.
"Поддержкой инициативы "ноль отходов" наша страна присоединяется к заявлению и призыву международного общества более активно и совместными усилиями справляться с тройным кризисом планеты – потерей биомногообразия, изменением климата и загрязнением", – заявил замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили.
По словам Павлиашвили, подход "ноль отходов" создает новую возможность бизнес-сектору для поддержки внедрения производства без отходов.
"Ноль отходов" — это общественное движение, главная цель которого насколько возможно уменьшить количество отходов. Этот подход помогает не только сдержать разрастание свалок и мусорных полигонов, сократить потребление ресурсов, но и уменьшить количество хлама и ненужных вещей в собственном жизненном пространстве.
В основе Zero Waste лежат пять принципов – это откажись, сократи, используй повторно, перерабатывай, компостируй.