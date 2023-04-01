https://sputnik-georgia.ru/20230401/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-aprelya-2023-276315648.html

Какой сегодня церковный праздник: 1 апреля 2023

Какой сегодня церковный праздник: 1 апреля 2023

По православному церковному календарю 1 апреля 2023 отмечают день памяти мучеников Хрисанфа, Дарии и других с ними пострадавших, cвятого Панхария и... 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Хрисанф, Дария и другиеПо церковному календарю 1 апреля поминают мучеников Хрисанфа, Дарию и других с ними пострадавших при правлении Нумериана (283-284).Родился Хрисанф в семье богатых, знатных язычников и получил хорошее образование. Юношу особо увлекало чтение книг. Прочитав рассуждения язычников о христианстве, он решил познакомиться с учением Христа.Новый Завет произвел на него сильное впечатление. Он уверовал в Спасителя и принял крещение.Чтобы отвлечь юношу от христианства, отец женил его на жрице Афины Паллады – красавице Дарии. Но молодой супруг сумел увлечь девушку рассказами об Иисусе и его учении, и они стали вести монашескую жизнь в браке.Свидетели их страданий, видя непоколебимость веры святых, уверовали во Христа, приняли крещение и были казнены по приказу императора.А Хрисанфа и Дарью Нумериан приказал зарыть живьем в землю. Произошло это в 283 году.Святой ПанхарийПо церковному календарю 1 апреля поминают мученика Панхария, пострадавшего при императоре Максимиане (305-311).Панхарий, который был сановником императора Максимиана, стал язычником, отказавшись от христианства. Узнав об этом, мать и сестра прислали ему письмо, в котором убеждали вероотступника вспомнить о Божьем Суде.Панхарий, раскаявшись, открыто исповедал свою веру перед императором. Его сначала пытали в Риме, а потом отправили в Никомидию и обезглавили. Произошло это примерно в 302 году.Иннокентий КомельскийПо церковному календарю 1 апреля поминают преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского, который жил на рубеже XV-XVI веков.Происходил Иннокентий из рода московских князей Охлябининых. Монашество принял в обители преподобного Кирилла Белозерского и стал учеником известного подвижника – Нила Сорского.Вместе они странствовали по Востоку. Побывали в Константинополе, Палестине, несколько лет провели в монастырях на святой горе Афон. Вернувшись на родину, они поселились в 15 километрах от Кирилло-Белозерского монастыря в глухом лесу на реке Соре. Так было положено начало Нило-Сорской пустыни.Тридцать лет Иннокентий трудился на благо созданной им Комельской Спасо-Преображенской обители, взяв за основу наставления своего учителя обходиться лишь самым необходимым.Преподобный оставил несколько трудов, в которых инокам завещал избегать прежде всего ссор и споров, а также просил хранить любовь о Христе и мир духовный.ИмениныПо церковному календарю 1 апреля именины отмечают Дарья, София, Матрона, Дмитрий, Иннокентий и Иван.Материал подготовлен на основе открытых источников

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