https://sputnik-georgia.ru/20230401/mokhnataya-zmeya-tbilisskiy-zoopark-poradoval-traditsionnym-pervoaprelskim-soobscheniem-276328539.html
"Мохнатая змея": Тбилисский зоопарк порадовал традиционным первоапрельским сообщением
"Мохнатая змея": Тбилисский зоопарк порадовал традиционным первоапрельским сообщением
Специально для изучения мохнатой змеи в Тбилиси едет известный французский исследователь, отметили в зоопарке 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T20:20+0400
2023-04-01T20:20+0400
2023-04-01T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Тбилисский зоопарк уже традиционно 1 апреля сообщил своим подписчикам о появлении в Грузии нового вида животного — после единорога и гигантского верблюда в стране появилась мохнатая змея. По информации зверинца, в ходе экспедиции сотрудники зоопарка узнали, что мохнатая змея толщиной с трехлитровую банку нападает на пастухов и машины. Некоторые участники экспедиции даже видели следы ее зубов на моторе автомобиля. Позже уникальный вид зафиксировала и фотоловушка Тбилисского зоопарка у Тбилисского водохранилища. На кадры попала двухметровая змея толщиной 8 сантиметров с гривой. На данный момент неизвестно, грива змеи — это волосяное покрытие или по-особенному расположенные чешуйки. Специально для изучения мохнатой змеи, которую условно назвали Stultitiama pultikola, Mziae 2023, в Тбилиси едет директор французского исследовательского центра криптозоологии и герпетологии "Тезье", отметили в зоопарке столицы. Многие пользователи соцсетей серьезно восприняли сообщение зоопарка о новом виде змеи в Тбилиси. Однако другие вспомнили старые посты зоопарка 1 апреля, в которых сообщалось и о единороге, и о гигантском трёхгорбом верблюде. Сообщение набрало около 1,5 тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисский зоопарк
"Мохнатая змея": Тбилисский зоопарк порадовал традиционным первоапрельским сообщением
Специально для изучения мохнатой змеи в Тбилиси едет известный французский исследователь, отметили в зоопарке
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Тбилисский зоопарк уже традиционно 1 апреля сообщил своим подписчикам о появлении в Грузии нового вида животного — после единорога и гигантского верблюда в стране появилась мохнатая змея.
Согласно данным зоопарка, уникальный вид пресмыкающегося был обнаружен во время экспедиции по выявлению уникальных и находящихся на грани уничтожения видов фауны, в том числе полосатой гиены, зеленого камнееда и других таких же редких животных.
По информации зверинца, в ходе экспедиции сотрудники зоопарка узнали, что мохнатая змея толщиной с трехлитровую банку нападает на пастухов и машины. Некоторые участники экспедиции даже видели следы ее зубов на моторе автомобиля.
Позже уникальный вид зафиксировала и фотоловушка Тбилисского зоопарка у Тбилисского водохранилища. На кадры попала двухметровая змея толщиной 8 сантиметров с гривой.
На данный момент неизвестно, грива змеи — это волосяное покрытие или по-особенному расположенные чешуйки.
Специально для изучения мохнатой змеи, которую условно назвали Stultitiama pultikola, Mziae 2023, в Тбилиси едет директор французского исследовательского центра криптозоологии и герпетологии "Тезье", отметили в зоопарке столицы.
Многие пользователи соцсетей серьезно восприняли сообщение зоопарка о новом виде змеи в Тбилиси. Однако другие вспомнили старые посты зоопарка 1 апреля, в которых сообщалось и о единороге, и о гигантском трёхгорбом верблюде.
Сообщение набрало около 1,5 тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.