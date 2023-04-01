https://sputnik-georgia.ru/20230401/ostalos-tri-mechta-zavershaet-vypolnenie-rekomendatsiy-dlya-statusa-kandidata-v-es-276326943.html

Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС

Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС

Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T20:59+0400

2023-04-01T20:59+0400

2023-04-01T20:59+0400

мамука мдинарадзе

еврокомиссия

политика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Из двенадцати рекомендаций Евросовета для получения Грузией статуса кандидата в ЕС выполнено 9, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. дПри этом он отметил, что из трех вопросов два касаются выполнения рекомендаций Венецианской комиссии, которые правящая партия обязательно выполнит, а третий – поляризации общества, который невыполним без оппозиции. "Я не знаю, что поможет решению вопроса поляризации на том фоне, когда даже президент начинает новый ее этап и отвечает нарративу "Нацдвижения", – сказал Мдинарадзе. По его словам, власти не видят энтузиазма оппозиции в выполнении рекомендаций. "Мы не прекратим наших попыток, но мы не видим большого энтузиазма в радикальной оппозиции относительно выполнения рекомендаций. Их цель – сделать все для смены власти, если Грузия не получит статус кандидата в ЕС", – сказал Мдинарадзе. Деполяризация – одно из главных условий для вступления Грузии в ЕС и входит в число 12 рекомендаций, которые должна выполнить страна для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Глава Европейского совета Шарль Мишель должен принять решение по вопросу начала процесса переговоров о вступлении Грузии, Украины и Молдовы в ЕС до конца 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мамука мдинарадзе, еврокомиссия, политика, грузия, новости