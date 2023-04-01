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Папа римский выписался из больницы
Папа римский выписался из больницы
После выписки понтифик задержался для разговора с журналистами, коротко заявив им: "Еще живой" 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T15:17+0400
2023-04-01T15:17+0400
2023-04-01T15:17+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил журналистам, что папа Римский Франциск выписался из университетской клиники Агостино Джемелли в столице Италии, куда он был госпитализирован с бронхитом.Покидая клинику, понтифик даже задержался для короткого общения с представителями СМИ. В частности, садясь в автомобиль, он ответил на вопрос о самочувствии словами: "Еще живой", передает Rainews24.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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рим, новости, в мире, общество
рим, новости, в мире, общество
Папа римский выписался из больницы
После выписки понтифик задержался для разговора с журналистами, коротко заявив им: "Еще живой"
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил журналистам, что папа Римский Франциск выписался из университетской клиники Агостино Джемелли в столице Италии, куда он был госпитализирован с бронхитом.
Отмечается, что папа Франциск был выписан из "Джемелли" утром 1 апреля. По словам Бруни, до того, как покинуть больницу, понтифик попрощался с ее администрацией и медперсоналом, который сопровождал его во время госпитализации.
Покидая клинику, понтифик даже задержался для короткого общения с представителями СМИ. В частности, садясь в автомобиль, он ответил на вопрос о самочувствии словами: "Еще живой", передает Rainews24
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