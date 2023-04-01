https://sputnik-georgia.ru/20230401/papa-rimskiy-vypisalsya-iz-bolnitsy-276321675.html

Папа римский выписался из больницы

Папа римский выписался из больницы

После выписки понтифик задержался для разговора с журналистами, коротко заявив им: "Еще живой" 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил журналистам, что папа Римский Франциск выписался из университетской клиники Агостино Джемелли в столице Италии, куда он был госпитализирован с бронхитом.Покидая клинику, понтифик даже задержался для короткого общения с представителями СМИ. В частности, садясь в автомобиль, он ответил на вопрос о самочувствии словами: "Еще живой", передает Rainews24.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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