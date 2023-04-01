https://sputnik-georgia.ru/20230401/politicheskoe-vmeshatelstvo---politik-o-konflikte-vokrug-kievo-pecherskoy-lavry-276329207.html

"Политическое вмешательство" – политик о конфликте вокруг Киево-Печерской лавры

"Политическое вмешательство" – политик о конфликте вокруг Киево-Печерской лавры

На Украине продолжается конфликт вокруг Киево-Печерской лавры. Минкульт Украины уведомил УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от... 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T20:39+0400

2023-04-01T20:39+0400

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Решение конфликта вокруг Киево-Печерской лавры зависит от скорейшего завершения российско-украинского кризиса, заявил председатель партии "Грузинская идея" Леван ЧАЧУА в ходе пресс-конференции на тему "Политика и религия – как сохранить равновесие" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."То, что сегодня происходит в церкви, является непосредственно политическим вмешательством. Очень плохо, что Константинопольский Патриархат грубо, в нарушение церковных законов, вмешался в этот вопрос. Абсолютно незаконно присвоил томос независимости, не согласовав с церковью, и мы видели последствия этого. Это тоже было связано с политическими решениями. К сожалению, Константинопольский Патриархат стал объектом манипуляций в руках мировых глобалистов", – заявил Чачуа.Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Православный мир встал в поддержку канонической УПЦ и высказывается против гонений на священников Киево-Печерской лавры. Свою поддержку УПЦ высказали предстоятели православных церквей из Чехии, Беларуси, Грузии, Сирии, Сербии и даже США. Прихожане на Украине предрекают раскол православной церкви и раздел сфер ее влияния между Польшей, Венгрией и Румынией.

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