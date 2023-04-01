https://sputnik-georgia.ru/20230401/politsiya-zaderzhala-predpolagaemogo-podzhigatelya-otelya-ambasador-v-tbilisi-276319829.html
Полиция задержала предполагаемого поджигателя отеля "Амбассадор" в Тбилиси
Полиция задержала предполагаемого поджигателя отеля "Амбассадор" в Тбилиси
Правоохранители задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T11:50+0400
2023-04-01T11:50+0400
2023-04-01T12:05+0400
пожар
происшествия
грузия
новости
тбилиси
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1f/276309693_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fe962bbb500a83b073a3b817afc922f2.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правоохранители задержали 28-летнего мужчину по факту пожара в столичной гостинице "Амбассадор" в Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа. На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад. По данным ведомства, мужчина, который был постояльцем отеля, устроил пожар, который перекинулся на третий и четвертый этажи гостиницы. Полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам.Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, отмечается в сообщении МВД. Ранее в СМИ распространилась версия, что поджог устроил посетитель казино, проигравший крупную сумму денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1f/276309693_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d74c8d3f3460d2085764f7e5f9a92853.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар, происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
пожар, происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Полиция задержала предполагаемого поджигателя отеля "Амбассадор" в Тбилиси
11:50 01.04.2023 (обновлено: 12:05 01.04.2023)
Правоохранители задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правоохранители задержали 28-летнего мужчину по факту пожара в столичной гостинице "Амбассадор" в Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.
Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа. На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад.
По данным ведомства, мужчина, который был постояльцем отеля, устроил пожар, который перекинулся на третий и четвертый этажи гостиницы. Полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам.
"Сотрудники Главного управления района Старый Тбилиси столичного департамента полиции МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий арестовали А. Л., 1995 г. р. по обвинению в порче или уничтожении объекта путем поджога", – сказано в сообщении МВД.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, отмечается в сообщении МВД. Ранее в СМИ распространилась версия, что поджог устроил посетитель казино, проигравший крупную сумму денег.