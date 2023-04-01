https://sputnik-georgia.ru/20230401/politsiya-zaderzhala-predpolagaemogo-podzhigatelya-otelya-ambasador-v-tbilisi-276319829.html

Полиция задержала предполагаемого поджигателя отеля "Амбассадор" в Тбилиси

Полиция задержала предполагаемого поджигателя отеля "Амбассадор" в Тбилиси

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правоохранители задержали 28-летнего мужчину по факту пожара в столичной гостинице "Амбассадор" в Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа. На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад. По данным ведомства, мужчина, который был постояльцем отеля, устроил пожар, который перекинулся на третий и четвертый этажи гостиницы. Полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам.Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, отмечается в сообщении МВД. Ранее в СМИ распространилась версия, что поджог устроил посетитель казино, проигравший крупную сумму денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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