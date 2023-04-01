https://sputnik-georgia.ru/20230401/rossiya-na-mesyats-stala-predsedatelem-sovbeza-oon-276327687.html
Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН
Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T21:37+0400
2023-04-01T21:37+0400
2023-04-01T21:37+0400
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сергей лавров
василий небензя
оон
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Российская Федерация с 1 апреля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование, пишет РИА Новости.Глава МИД Сергей Лавров должен председательствовать в Совбезе в ходе нескольких заседаний. Как ранее заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, пока официальных заседаний СБ по Украине на апрель не планируется. Но вполне вероятно, что они все-таки пройдут.Ожидается, что примерно 6 апреля состоится неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуации детей из зоны специальной военной операции. На 10 апреля намечено заседание Совбеза, посвященное теме рисков, вызванных нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения. Далее, ближе к концу месяца, ожидается прибытие в Нью-Йорк Лаврова. Однако на фоне нынешней напряженной международной обстановки и кризиса в российско-американских отношениях пока непонятно, как сложится ситуация с выдачей виз США для министра и его делегации. Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня в Совбезе всегда заседают 15 стран: 5 постоянных членов и 10 временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, нью-йорк, украина, сша, сергей лавров, василий небензя, оон
в мире, россия, политика, нью-йорк, украина, сша, сергей лавров, василий небензя, оон
Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik.
Российская Федерация с 1 апреля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование, пишет РИА Новости
.
Глава МИД Сергей Лавров должен председательствовать в Совбезе в ходе нескольких заседаний. Как ранее заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, пока официальных заседаний СБ по Украине на апрель не планируется. Но вполне вероятно, что они все-таки пройдут.
Ожидается, что примерно 6 апреля состоится неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуации детей из зоны специальной военной операции. На 10 апреля намечено заседание Совбеза, посвященное теме рисков, вызванных нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения.
Далее, ближе к концу месяца, ожидается прибытие в Нью-Йорк Лаврова. Однако на фоне нынешней напряженной международной обстановки и кризиса в российско-американских отношениях пока непонятно, как сложится ситуация с выдачей виз США для министра и его делегации.
Планируется, что Лавров будет председательствовать 25 апреля на заседании Совбеза министерского уровня по теме ближневосточного урегулирования. Министр также будет председателем на заседании СБ высокого уровня по теме "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН" 24 апреля.
Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
Сегодня в Совбезе всегда заседают 15 стран: 5 постоянных членов и 10 временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.