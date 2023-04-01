https://sputnik-georgia.ru/20230401/rost-pererabotki-nefti-na-vostoke-sprovotsiroval-rost-stroitelstva-tankerov--bloomberg-276324619.html

Рост переработки нефти на Востоке спровоцировал рост строительства танкеров – Bloomberg

Рост переработки нефти на Востоке спровоцировал рост строительства танкеров – Bloomberg

СМИ сообщили о структурном сдвиге на мировом нефтяном рынке 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T19:40+0400

2023-04-01T19:40+0400

2023-04-01T19:40+0400

экономика

в мире

ближний восток

азия

bloomberg

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Азия и Ближний Восток начали перерабатывать больше нефти — этот факт привел к настоящему буму строительства танкеров, пишет Bloomberg.Отмечается, что малоэффективные нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе закрылись после того, как пандемия коронавируса обрушила спрос на бензин, дизельное топливо и авиакеросин, в то время как в Азии и на Ближнем Востоке строятся новые комплексы. "Последующее восстановление спроса заставляет покупателей топлива обращаться к этим новым производителям", – говорится в статье.Так, по данным судового брокера Braemar, в текущем году было заказано 38 танкеров среднего класса – таким образом, для отрасли первый квартал стал одним из самых загруженных с 2013 года.Согласно данным Kpler Inc, объем нефти, одновременно перевозимой по морю танкерами средней дальности, в марте превысил 200 миллионов баррелей – два года назад он составлял 177 миллионов.Дело в том, что антироссийские санкции еще больше усугубили эту ситуацию, вызвав в последние месяцы "резкий скачок ставок судоходства", пишет Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, в мире, ближний восток, азия, bloomberg