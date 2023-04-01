https://sputnik-georgia.ru/20230401/smena-avariynykh-domov-v-batumi-skoro-novye-kvartiry-poluchit-tysyacha-zhiltsov-276329440.html

Смена аварийных домов в Батуми: скоро новые квартиры получит тысяча жильцов

Смена аварийных домов в Батуми: скоро новые квартиры получит тысяча жильцов

Аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T22:19+0400

2023-04-01T22:19+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Около тысячи семей получат новые квартиры в рамках программы "Батуми без аварийных домов", говорится в сообщении правительства Аджарии. В настоящее время, по данным правительства Аджарии, новые дома вместо аварийных строятся по 10 адресам, часть из них близка к завершению, другая – уже начинает строиться. В результате завершения этого этапа программы квартиры получит 1 тысяча семей. Всего же квартирами власти планируют заменить 300 многоквартирных домов, в которых проживает три тысячи семей. На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных. Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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