https://sputnik-georgia.ru/20230401/v-gruzii-proshel-mezhdunarodnyy-turnir-po-chirlidingu--276326374.html

В Грузии прошел международный турнир по чирлидингу

В Грузии прошел международный турнир по чирлидингу

В соревновании приняли участие ведущие школы и клубы из Грузии и других стран 01.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Международный турнир по чирлидингу и современным видам танцев прошел в столице Грузии, сообщает Первый канал общественного вещателя страны.Соревнование состоялось в Олимпийском дворце столицы, и в нем приняли участие ведущие школы и клубы из Грузии, Греции, Армении, Болгарии и других стран.Обладателями главной награды международного турнира среди сеньоров стали чирлидеры из Аджарии. Как отмечает телеканал, из состава грузинских победителей будут отобраны участники для поездки на чемпионат Европы, который пройдет в Италии 2 июля. Турнир прошел при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, а организатором выступила Национальная федерация чирлидинга Грузии.Чирлидинг — отдельный самостоятельный вид спорта, сочетающий элементы зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрел наиболее широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод названия — группа поддержки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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