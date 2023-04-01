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В Грузии прошел международный турнир по чирлидингу
В Грузии прошел международный турнир по чирлидингу
В соревновании приняли участие ведущие школы и клубы из Грузии и других стран 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T23:04+0400
2023-04-01T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Международный турнир по чирлидингу и современным видам танцев прошел в столице Грузии, сообщает Первый канал общественного вещателя страны.Соревнование состоялось в Олимпийском дворце столицы, и в нем приняли участие ведущие школы и клубы из Грузии, Греции, Армении, Болгарии и других стран.Обладателями главной награды международного турнира среди сеньоров стали чирлидеры из Аджарии. Как отмечает телеканал, из состава грузинских победителей будут отобраны участники для поездки на чемпионат Европы, который пройдет в Италии 2 июля. Турнир прошел при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, а организатором выступила Национальная федерация чирлидинга Грузии.Чирлидинг — отдельный самостоятельный вид спорта, сочетающий элементы зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрел наиболее широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод названия — группа поддержки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости
В Грузии прошел международный турнир по чирлидингу
В соревновании приняли участие ведущие школы и клубы из Грузии и других стран
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik.
Международный турнир по чирлидингу и современным видам танцев прошел в столице Грузии, сообщает
Первый канал общественного вещателя страны.
Соревнование состоялось в Олимпийском дворце столицы, и в нем приняли участие ведущие школы и клубы из Грузии, Греции, Армении, Болгарии и других стран.
Обладателями главной награды международного турнира среди сеньоров стали чирлидеры из Аджарии. Как отмечает телеканал, из состава грузинских победителей будут отобраны участники для поездки на чемпионат Европы, который пройдет в Италии 2 июля.
Турнир прошел при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, а организатором выступила Национальная федерация чирлидинга Грузии.
Чирлидинг — отдельный самостоятельный вид спорта, сочетающий элементы зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика).
Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрел наиболее широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод названия — группа поддержки.