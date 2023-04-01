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В Тбилиси отметят 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова
В Тбилиси отметят 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова
Вечер пройдет в виртуальном пространстве в формате прямого эфира 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T18:18+0400
2023-04-01T18:18+0400
2023-04-01T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Вечер, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова, пройдет в Тбилиси в субботу, 1 апреля. Организатор мероприятия — столичный культурный центр "Азбука". Вечер пройдет в формате прямого эфира, в 20:00. Приглашенный эксперт – Анна Якушева, музыковед из Швейцарии, автор собственного курса по сольфеджио и развитию музыкального слуха.Среди тем, которые затронут на мероприятии: Рахманинов в Тбилиси, у кого гостил великий композитор и где хранится его рояль по сей день, тайная переписка композитора, как Лев Толстой довел Рахманинова до глубокой депрессии и кто спас музыканта.На вечере прозвучат фрагменты ключевых произведений Рахманинова в живом исполнении. Также ожидаются викторина, интерактив и призы.Известный русский композитор и пианист Сергей Рахманинов приезжал в Грузию трижды – в 1911-м, 1913-м и 1915-м годах. Его музыка до сих пор занимает огромное место в творчестве грузинских музыкантов-исполнителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, культура, мировая культура, грузия, новости, сергей рахманинов
культура, культура, мировая культура, грузия, новости, сергей рахманинов
В Тбилиси отметят 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова
Вечер пройдет в виртуальном пространстве в формате прямого эфира
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Вечер, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова, пройдет в Тбилиси в субботу, 1 апреля.
Организатор мероприятия — столичный культурный центр "Азбука". Вечер пройдет в формате прямого эфира, в 20:00. Приглашенный эксперт – Анна Якушева, музыковед из Швейцарии, автор собственного курса по сольфеджио и развитию музыкального слуха.
Среди тем, которые затронут на мероприятии: Рахманинов в Тбилиси, у кого гостил великий композитор и где хранится его рояль по сей день, тайная переписка композитора, как Лев Толстой довел Рахманинова до глубокой депрессии и кто спас музыканта.
На вечере прозвучат фрагменты ключевых произведений Рахманинова в живом исполнении. Также ожидаются викторина, интерактив и призы.
Известный русский композитор и пианист Сергей Рахманинов приезжал в Грузию трижды – в 1911-м, 1913-м и 1915-м годах. Его музыка до сих пор занимает огромное место в творчестве грузинских музыкантов-исполнителей.