https://sputnik-georgia.ru/20230401/v-tbilisi-otmetyat-150-letie-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-rakhmaninova-276325536.html

В Тбилиси отметят 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова

В Тбилиси отметят 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова

Вечер пройдет в виртуальном пространстве в формате прямого эфира 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Вечер, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова, пройдет в Тбилиси в субботу, 1 апреля. Организатор мероприятия — столичный культурный центр "Азбука". Вечер пройдет в формате прямого эфира, в 20:00. Приглашенный эксперт – Анна Якушева, музыковед из Швейцарии, автор собственного курса по сольфеджио и развитию музыкального слуха.Среди тем, которые затронут на мероприятии: Рахманинов в Тбилиси, у кого гостил великий композитор и где хранится его рояль по сей день, тайная переписка композитора, как Лев Толстой довел Рахманинова до глубокой депрессии и кто спас музыканта.На вечере прозвучат фрагменты ключевых произведений Рахманинова в живом исполнении. Также ожидаются викторина, интерактив и призы.Известный русский композитор и пианист Сергей Рахманинов приезжал в Грузию трижды – в 1911-м, 1913-м и 1915-м годах. Его музыка до сих пор занимает огромное место в творчестве грузинских музыкантов-исполнителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, культура, мировая культура, грузия, новости, сергей рахманинов