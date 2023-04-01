https://sputnik-georgia.ru/20230401/v-tbilisi-vstupil-v-silu-ocherednoy-etap-reformy-taksi-chto-on-podrazumevaet-276321957.html

В Тбилиси вступил в силу очередной этап реформы такси: что он подразумевает?

В Тбилиси вступил в силу очередной этап реформы такси: что он подразумевает?

Сегодня же запущена обновленная версия сайта, на котором в электронном виде можно будет управлять лицензиями – продавать или сдавать их в аренду 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T15:55+0400

2023-04-01T15:55+0400

2023-04-01T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Очередной этап реформы таксопарка в Тбилиси вступил в силу с 1 апреля 2023 года, говорится в сообщении столичной мэрии. В рамках реформы такси в Тбилиси с 1 апреля все физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси. В течение года все обладатели лицензии на такси категории "А" будут иметь возможность активировать разрешение и привязать его к конкретному автомобилю. Если он решит сохранить разрешение и не воспользуется им, то через год с него будет взиматься налог – 3 лари (1,2 доллара) в день.Число лиц, которые получат эти разрешения, превысило 35 тысяч человек. Кроме того, с 1 апреля запущена обновленная версия сайта www.taxi.tbilisi.gov.ge, где в электронном виде можно будет управлять лицензиями – продавать или сдавать их в аренду. До сих пор лицензия категории "А" выдавалась на год и стоила 100 лари. Бессрочная лицензия будет обходиться в 0,27 лари в сутки (в случае гибридных машин – 0,13 лари). Если разрешение не будет привязано к конкретной машине или владельцу, то его суточная цена составит 3 лари. Реформа такси Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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