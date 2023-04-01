https://sputnik-georgia.ru/20230401/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-v-napravlenii-rossii-otkryto-276323223.html

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто

Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с вечера пятницы, 31 марта. Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, грузинские дороги, машины и их водители, грузино-российская граница