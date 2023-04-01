https://sputnik-georgia.ru/20230401/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-v-napravlenii-rossii-otkryto-276323223.html
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто
Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T14:38+0400
2023-04-01T14:38+0400
2023-04-01T14:46+0400
грузия
погода
новости
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
военно-грузинская дорога
грузинские дороги, машины и их водители
грузино-российская граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257132_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_67ffc07eaaa430cc429cfc24b8b73c42.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с вечера пятницы, 31 марта. Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251257132_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_129dc3cea9cdeb502c1830676fa14075.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, грузинские дороги, машины и их водители, грузино-российская граница
грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, грузинские дороги, машины и их водители, грузино-российская граница
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто
14:38 01.04.2023 (обновлено: 14:46 01.04.2023)
Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов действовало на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада с вечера пятницы, 31 марта.
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.