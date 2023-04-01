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Вору в законе "Джейрану" в Грузии предъявлены обвинения, вор Мамука "Хонский" задержан
Вору в законе "Джейрану" в Грузии предъявлены обвинения, вор Мамука "Хонский" задержан
Согласно обнародованным записям разговоров обвиняемых, спор между представителями воровского мира был связан с деньгами за наркотики 01.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-01T13:44+0400
2023-04-01T13:44+0400
2023-04-01T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии заочно предъявили обвинения "вору в законе" по кличке "Джейран", другой "вор в законе" — Мамука "Хонский" — задержан вместе с тремя другими членами воровского мира, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным МВД страны, "Джейран" и Мамука "Хонский" обвиняются в наличии статуса "вора в законе", что в Грузии является уголовным преступлениям, а три их сообщника — "Хавтаса", "Лекви" и "Мола" в поддержке воровского мира. Следствие установило, что "Хавтаса", "Лекви" и "Мола" вступили в финансовый спор с Мамукой "Хонским", попытались решить его т. н. "воровской разборкой" и избили его. Согласно обнародованным записям разговоров обвиняемых, спор был связан с деньгами за наркотики.После этого "Хонский" поставил в известность о факте избиения "Джейрана", находящегося за границей , который и потребовал организовать "воровскую разборку" для решения спора между сторонами. Разборка состоялась, по версии следствия, в доме "Молы", и в ней участвовали спорящие стороны и "Джейран" дистанционно. Полиция по время обыска изъяла компьютеры и мобильные телефоны обвиняемых. Теперь обвиняемым грозит от 6 до 15 лет лишения свободы за обращение к члену "воровского мира" и принадлежность к "воровскому миру". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, тбилиси, вор в законе, воровское сообщество, мвд грузии
Вору в законе "Джейрану" в Грузии предъявлены обвинения, вор Мамука "Хонский" задержан
13:44 01.04.2023 (обновлено: 13:57 01.04.2023)
Согласно обнародованным записям разговоров обвиняемых, спор между представителями воровского мира был связан с деньгами за наркотики
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии заочно предъявили обвинения "вору в законе" по кличке "Джейран", другой "вор в законе" — Мамука "Хонский" — задержан вместе с тремя другими членами воровского мира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным МВД страны, "Джейран" и Мамука "Хонский" обвиняются в наличии статуса "вора в законе", что в Грузии является уголовным преступлениям, а три их сообщника — "Хавтаса", "Лекви" и "Мола" в поддержке воровского мира.
Следствие установило, что "Хавтаса", "Лекви" и "Мола" вступили в финансовый спор с Мамукой "Хонским", попытались решить его т. н. "воровской разборкой" и избили его. Согласно обнародованным записям разговоров обвиняемых, спор был связан с деньгами за наркотики.
После этого "Хонский" поставил в известность о факте избиения "Джейрана", находящегося за границей , который и потребовал организовать "воровскую разборку" для решения спора между сторонами.
Разборка состоялась, по версии следствия, в доме "Молы", и в ней участвовали спорящие стороны и "Джейран" дистанционно.
Полиция по время обыска изъяла компьютеры и мобильные телефоны обвиняемых. Теперь обвиняемым грозит от 6 до 15 лет лишения свободы за обращение к члену "воровского мира" и принадлежность к "воровскому миру".