https://sputnik-georgia.ru/20230401/vozrast-ne-pomekha-vo-skolko-let-v-gruzii-rozhayut-detey-276325876.html

Возраст не помеха: во сколько лет в Грузии рожают детей?

Возраст не помеха: во сколько лет в Грузии рожают детей?

Основной возраст для рождения ребенка в стране остается от 25 до 34 лет 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T17:51+0400

2023-04-01T17:51+0400

2023-04-01T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Число детей, рожденных в Грузии матерями старше 40 лет, в 2022 году по сравнению с предыдущим годом выросло, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в 2022 году у женщин старше 40 лет родилось 1 676 детей, тогда как в 2021 году эта цифра составила 1 667. При этом, по сравнению с прошлым годом, выросло число детей, рожденных матерями старше 45 лет. Всего женщины в этом возрасте в 2022 году в Грузии родили 259 детей, тогда как в 2021 решились рожать в этом возрасте 190 женщин. Основной возраст для рождения ребенка в Грузии остается от 25 до 34 лет. При этом средний возраст рождения первого ребенка в Грузии составляет 26,4 года. Между тем в 2022 году семь детей родили матери, которым было меньше 15, и 2 137 детей – матери от 15 до 19 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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