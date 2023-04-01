https://sputnik-georgia.ru/20230401/yuzhnyy-kavkaz-kak-platforma-dlya-mirovykh-igrokov--politik-o-novoy-initsiative-276331128.html

Южный Кавказ как платформа для мировых игроков – политик о новой инициативе

Южный Кавказ как платформа для мировых игроков – политик о новой инициативе

Южный Кавказ – это важный регион, где сходятся разные политические интересы. И этот регион может стать платформой для переговоров США, России и Китая. Такое... 01.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-01T23:48+0400

2023-04-01T23:48+0400

2023-04-01T23:59+0400

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В рамках новой мирной инициативы Южный Кавказ мог бы стать платформой для переговоров мировых игроков США, России и Китая, заявил председатель партии "Грузинская идея" Леван Чачуа в ходе пресс-конференции на тему "Политика и религия – как сохранить равновесие" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Кавказ имел бы такую функцию, где между этими тремя великими гегемонами был бы баланс и где были бы точки пересечения их общих интересов – как культурных, так и экономических, и политических", – сказал политик. "Я думаю, что грузинская политика должна вестись в этом направлении. Мы должны убедить наших армянских и азербайджанских братьев в том, что, выбирая разные векторы, скажем, одни выбирают вектор Турции, другие вектор России и НАТО, мы не сможем установить мир на Кавказе, поэтому мы должны выступить с общей мирной инициативой", – сказал Чачуа.По словам Чачуа, Грузия, Армения и Азербайджан должны превратить Южный Кавказ в мирный ареал, в своего рода пространство баланса, а не в пространство конфронтации и противостояния.

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