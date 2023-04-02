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Более 7 тысяч семей Тбилиси останутся без газа в воскресенье

Более 7 тысяч семей Тбилиси останутся без газа в воскресенье

Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям, а также объектам питания 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T09:01+0400

2023-04-02T09:01+0400

2023-04-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy сообщила, что из-за проведения дорожных работ около 7,5 тысячи абонентов останутся без газоснабжения более чем на сутки 2 апреля. По данным компании, дорожные работы будут проводиться в районе станции метро "Исани", из-за чего в воскресенье с 10:00 без газоснабжения останутся жители близлежащих улиц района Исани, в том числе части проспекта Кетеван Цамебули, улицы Габриела Салоси и Абрамишвили. Газ не будет подаваться и коммерческим объектам, медицинским учреждениям и объектам питания. Без газа останутся также полиция, бассейн "Олимпик", автостанции, банки и гостиницы. Газоснабжение будет восстановлено 3 апреля, в период с 10:00 до 22:00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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