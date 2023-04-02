https://sputnik-georgia.ru/20230402/braki-i-razvody-v-gruzii--statistika-za-10-let-276297444.html

Браки и разводы в Грузии – статистика за 10 лет

Браки и разводы в Грузии – статистика за 10 лет

В 2022 году зарегистрировано больше 26 тысяч браков, что на 12,5% больше по сравнению с 2021 годом 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T20:00+0400

2023-04-02T20:00+0400

2023-04-02T20:00+0400

инфографика

грузия

общество

сакстат

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1e/276252133_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57e6f14051c78500f33df34a9d8c7c31.png

Согласно данным Национальной службы статистики “Сакстат”, средний возраст регистрации первого брака для женщин – 29,4 лет, для мужчин – 31,9 лет. Наибольшее количество браков зарегистрировано в Тбилиси (7 916), наименьшее – в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (235).Между тем в 2022 году зарегистрировано более 14 тысяч разводов, что на 32,3% больше по сравнению с 2021 годом. Наибольшее количество разводов зафиксировано в Тбилиси (4 934), наименьшее – в регионе Мцхета-Мтианети (249).По мнению грузинских демографов, снижение количества браков, которое было зафиксировано до 2022 года, связано как со статистическими моментами, так и с социальным фоном. С точки зрения демографии это означает, что брачного возраста достигли гораздо меньше жителей страны, чем в прошлые годы. Что касается причин, по которым растет количество разводов, то эксперты затрудняются говорить о каких-то однозначных причинах, так как не проводятся опросы среди разведенных пар. Среди возможных причин измены, несовместимость, миграция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

инфографика, инфографика, грузия, общество, сакстат, новости